Hrvatski vratar na svoj način proslavio broncu: Gestom šokirao danske medije

U dramatičnoj završnici utakmice za treće mjesto Europskog prvenstva hrvatska rukometna reprezentacija slavila je protiv Islanda 34:33 i osigurala brončanu medalju. Dok su naši igrači slavili ovaj veliki uspjeh, danski mediji brzo su zabilježili potez hrvatskog vratara Mateja Mandića koji je izazvao pravu buru među domaćim navijačima.

Tijekom cijelog susreta u dvorani u Herningu, danski navijači otvoreno su podržavali svoju reprezentaciju i zviždali svakom hrvatskom napadu. Ipak, hrvatski tim ostao je koncentriran i odlučan do posljednjeg zvižduka sirene. Reakcija Mateja Mandića uslijedila je odmah po završetku utakmice. gestom prsta na ustima pokušao je ušutkati danske navijače.

Danski komentator TV2-a, Peter Bruun Jørgensen, ocijenio je potez vratara neprimjerenim:

„Čudno je da, umjesto da bude sretan zbog osvajanja bronce, što je ogroman uspjeh za Hrvatsku, radi nešto ovakvo. Publika ima pravo navijati kako želi, a igrači to moraju prihvatiti. Trebao je slaviti sa suigračima, a ne se baviti publikom.“

Unatoč kontroverznom gestu, Mandić je bio ključni igrač Hrvatske u susretu za broncu, završivši utakmicu s osam obrana i postotkom obrana od 22%. Njegova koncentracija i sigurnost u vratima doprinijeli su povijesnom uspjehu hrvatske reprezentacije.

Kako ističe Jørgensen, navijanje je sastavni dio sporta:

„Možete navijati za koga želite. Igrač ne može odlučiti tko će dobiti podršku publike. Sport je i za to, i to je dio igre.“

Brončana medalja Hrvatske ostaje ključni trenutak turnira, a Matej Mandić svojim je nastupom pokazao zašto je među najboljima, unatoč kontroverzi koje prate njegovu gestu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dišite! Ovako su naši reprezentativci proslavili medalju nakon dramatične utakmice