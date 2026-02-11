Od raka joj umrle majka, baka i teta: Angelina Jolie otkrila zašto voli svoje ožiljke

Angelina Jolie rijetko govori o preventivnoj dvostrukoj mastektomiji kojoj se podvrgnula 2013. godine, no sada je o toj temi otvoreno progovorila u novom intervjuu za France Inter. Oskarovka (50) dotaknula se svojih ožiljaka, koje je javnosti prvi put pokazala u prosincu, istaknuvši da ih ne doživljava kao nešto negativno.

“Moji ožiljci su izbor koji sam napravila kako bih što dulje bila ovdje sa svojom djecom. Zbog toga ih volim”, rekla je Jolie, dodajući kako ju nikad nije privlačila ideja “savršenog života bez ožiljaka”.

Foto: I-images/eyevine/profimedia

Glumica, koja u svom novom filmu Couture glumi ženu oboljelu od raka dojke, naglasila je da je zahvalna što je imala mogućnost donijeti proaktivnu odluku o svom zdravlju. Posebno je istaknula da joj je to bilo važno jer je majku Marcheline Bertrand izgubila od raka, a njezina djeca odrastaju bez bake. Jolieina majka preminula je 2007. godine u 56. godini, a i baka te teta glumice također su umrle od raka.

“Ako do kraja života nemaš ožiljke, nisi živio dovoljno punim životom”, poručila je Angelina.

Teška odluka zbog mutacije gena

Podsjetimo, Jolie je 2013. otkrila da nosi mutaciju gena BRCA1, zbog koje je imala čak 87 posto rizika od razvoja raka dojke i 50 posto rizika od raka jajnika. Zbog toga je preventivno uklonila obje dojke te se podvrgnula rekonstrukciji, a 2015. godine odstranila je i jajnike te jajovode.

U prosincu 2025. godine prvi je put javno pokazala svoje ožiljke pozirajući za Time France. “Dijelim ove ožiljke s mnogim ženama koje volim. Uvijek me dirne kad vidim druge žene kako dijele svoje”, rekla je, dodajući da je to učinila kako bi potaknula razgovor o prevenciji i zdravlju dojki.

U intervjuu je pozvala da se BRCA testiranja učine dostupnima svim ženama, istaknuvši da zdravstvene odluke moraju biti osobne i informirane te da pristup pregledima ne smije ovisiti o novcu ili mjestu stanovanja.

Angelina Jolie ima šestero djece – troje biološke djece s bivšim suprugom Bradom Pittom te troje posvojene djece – a više je puta istaknula da je odluke o operacijama donijela upravo kako bi njezina djeca izbjegla bol kakvu je ona doživjela preranim gubitkom majke.

POGLEDAJTE VIDEO: Lelek kod Mojmire uoči nastupa na Dori: 'Nitko se ne bi trebao odreći onoga što jest'