Lokalnom stanovništvu voda došla do grla: Europski Las Vegas uvodi ozbiljna ograničenja

Vlasti u danskoj prijestolnici poduzimaju drastične mjere protiv rastućeg trenda u turizmu – takozvanih "destinacijskih vjenčanja" – koja su posljednjih godina doživjela pravu eksploziju popularnosti. Zbog sve većeg pritiska i pritužbi lokalnog stanovništva, grad je odlučio uvesti promjene.

Samo prošle godine u Gradskoj vijećnici u Kopenhagenu održano je oko 8.000 ceremonija vjenčanja, od čega je više od polovice uključivalo parove koji nisu stanovnici Danske.

Nakon brojnih pritužbi lokalnih stanovnika koji se nisu mogli vjenčati u vlastitom gradu, gradske vlasti su odlučile da će se od listopada čak 40 % svih termina za vjenčanja rezervirati isključivo za Dance. Uz to, grad planira od sljedeće godine povećati ukupan kapacitet za vjenčanja s 8.000 na 10.000.

"Europski Las Vegas" i frustracija lokalnog stanovništva

Status Kopenhagena kao "europskog Las Vegasa" djelomično proizlazi iz iznimno liberalnog zakonodavstva o braku, koje za civilnu ceremoniju zahtijeva samo važeću putovnicu ili vizu, piše britanski Mirror.

Za mnoge parove, uključujući one mješovitih nacionalnosti i istospolne partnere, Kopenhagen nudi privlačan i jednostavan način za izmjenu zavjeta u povijesnom i raskošnom okruženju.

Međutim, na ulicama grada raste frustracija. "Razumijem zašto je Dancima to postalo iznimno frustrirajuće", izjavila je Leanne Hindle, direktorica agencije Marry Abroad Simply, koja organizira vjenčanja u Danskoj.

"Plaćate porez, živite ovdje, a jednostavno se ne možete vjenčati", rekla je Hindle za New York Times. "Toliko ljudi iz drugih zemalja dolazi u Dansku samo da bi se vjenčalo. To je postalo ludo", dodala je organizatorica vjenčanja Cecilie Julbo.

"Morali smo pristati na kompromis"

Karen Dulong, stanovnica Kopenhagena, željela se vjenčati 8. ožujka, na šestu godišnjicu dana kada je priznala svoje osjećaje partneru. Međutim, kada je prošle godine nazvala Gradsku vijećnicu kako bi rezervirala termin, otkrila je da je sve već popunjeno, zbog čega je bila prisiljena tražiti matičara na drugom mjestu.

Slično iskustvo imala je i danska novinarka Ida Rud, koja je nakon što je zatrudnjela 2023. godine, grozničavo tražila ljetni termin u zadnji čas. "Mislila sam da to može biti spontano", otkrila je.

Nakon što je saznala da u Gradskoj vijećnici nema slobodnih subota sve do studenog, na kraju se odlučila za termin u rujnu 2024., dugo nakon rođenja djeteta. "Jednostavno nismo mogli pronaći datum koji bi nam odgovarao. Morali smo napraviti velik kompromis", otkrila je.

Skandal s nezakonitim naknadama

Pritisak zbog goleme potražnje postao je očit i kroz veliku pogrešku otkrivenu ranije ove godine, kada se saznalo da je grad Kopenhagen greškom naplatio gotovo 15.000 parova, od kojih su mnogi stranci, oko 3,6 milijuna dolara u nezakonitim naknadama za vjenčanje.

Prema danskom zakonu, i lokalni stanovnici i stranci imaju pravo na besplatno vjenčanje u Gradskoj vijećnici. Naknade su sada ukinute, a lokalne vlasti su osigurale sredstva za povrat novca.

Zanimljivo je da su pojedini parovi, posebno istospolni parovi koji se ne mogu vjenčati u svojim matičnim zemljama zbog zakonskih ograničenja, izjavili da bi rado nastavili plaćati naknade, s obzirom na nestabilnu političku klimu u SAD-u i Europi. Jamie Kilbane, Irac koji živi u Berlinu, platio je oko 385 dolara kako bi se u srpnju vjenčao sa svojim partnerom, a taj iznos će mu sada vjerojatno biti vraćen. "Platio bih to opet bez razmišljanja", izjavio je.

