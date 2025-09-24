Ovih deset stvari bi vam stjuardese rekle, ali ne smiju

Svi dolazimo u kontakt s kabinskim osobljem, no koliko zapravo znamo o njima i njihovom poslu? Kakav je njihov život? Stjuardi i stjuardese posjetili su bezbroj mjesta i svjedočili nevjerojatnim situacijama tijekom svojih karijera koje se odvijaju pred očima javnosti.

Ujedno su i vrlo aktivni na internetskim forumima gdje anonimno dijele svoja iskustva. Prema informacijama prikupljenim s brojnih online rasprava, donosimo vam informacije "iza kulisa". Zanima vas što vam vaša stjuardesa želi poručiti? Izdvojili smo 10 najvažnijih stvari.

Naučite kako izaći iz zrakoplova

Krenimo od osnova. Ovo je pravilo s kojim se slažu ne samo stjuardese, već i većina putnika, sudeći po komentarima.

Nije komplicirano, zapravo. Možete krenuti prema izlazu tek nakon što je red ispred vas to učinio. Ako žurite na drugi let, nema problema. Jednostavno to recite osobi ispred sebe kako bi znala zašto se pokušavate progurati. Nemojte juriti prema prednjem dijelu aviona čim se ugasi znak za vezanje pojasa. To je frustrirajuće za druge putnike i stvara nepotrebnu gužvu koju kabinsko osoblje mora rješavati, piše AOL.

Ukratko: trebate li napustiti sjedalo prije osobe u redu ispred vas? Ne, ne trebate.

Medicinske zalihe su uvijek tu

U slučaju nužde, zrakoplov je zapravo vrlo dobro opremljen. Većina aviona ima ozbiljan set za hitnu medicinsku pomoć koji uključuje tlakomjere, samošireće balone za reanimaciju, infuziju i brojne lijekove. Pripremljeni su ako nešto pođe po zlu.

Plaća se računa tek kad se vrata zatvore

Većina članova kabinskog osoblja plaćena je isključivo za sate provedene u zrakoplovu sa zatvorenim vratima. To znači da vrijeme provedeno tijekom ukrcaja, iskrcaja ili čekanja na aerodromu zbog kašnjenja često nije plaćeno. Dakle, sljedeći put kad budete nervozni zbog kašnjenja, sjetite se da su i oni jednako frustrirani kao i vi. Budite ljubazni.

'Ima li liječnika u avionu?' nije samo filmska fraza

Kada se tijekom leta dogodi hitan medicinski slučaj, što nije rijetkost, kabinsko osoblje će zaista upitati ima li među putnicima liječnika, medicinskih sestara ili tehničara. Poznato je da zrakoplovne tvrtke ponekad nagrade ove heroje iz zraka vaučerima za nova putovanja.

Budite prijateljski nastrojeni

Evo još jedne važne lekcije. Budite ljubazni. Strpljenje, ne samo prema kabinskom osoblju već prema svima koji rade na aerodromu, može vam donijeti bolji tretman, a ponekad čak i neočekivane pogodnosti. Jedna je stjuardesa napisala: "Doći ranije je lijepo, ali fleksibilnost i ugodno ponašanje vrijede još više."

Tetovaže? Radije ne, hvala

Iako ovo nije univerzalno pravilo, mnoge zrakoplovne tvrtke, uključujući i neke regionalne poput Croatia Airlinesa, imaju stroga pravila o vidljivim tetovažama kod zaposlenika. Naravno, uvijek ih možete prekriti odjećom, ali ako imate tetovažu na čelu, vjerojatno nećete dobiti posao kao član kabinskog osoblja.

Voda je čista, ali upitna

Ovo nije baš zabavna činjenica. Navodno je kvaliteta vode u zrakoplovima upitna. Jedna stjuardesa je spomenula da nikada ne pije kavu ili čaj u avionu jer se pripremaju s vodom iz spremnika koje na različitim aerodromima pune različiti ljudi.

Drugi korisnik foruma, koji tvrdi da radi na punjenju tih spremnika, podijelio je ne tako ugodan komentar: "Voda koju koristimo je gradska (sigurna tamo gdje ja radim, ali možda ne svugdje), a spremnici bi se trebali redovito čistiti. No, taj posao obavlja vanjska tvrtka i nisam siguran koliko se strogo pridržavaju rasporeda održavanja."

Zatražite što želite

Usput, ako mislite da ćete popiti više od jedne čaše soka, jednostavno zatražite cijelu limenku. To je puno lakše nego pozivati stjuardesu dva ili tri puta da vam dopuni čašu.

Manje novca, više života: Životni stil stjuardese

Život kabinskog osoblja je na mnogo načina uravnotežen. Iako plaće nisu astronomske (kreću se od početničkih do rijetkih šesteroznamenkastih iznosa u kunama godišnje), životni stil to može nadoknaditi. Cijenite li putovanja? Ako da, to je trošak o kojem ne morate brinuti jer vam putovanje postaje posao. Kabinsko osoblje vidi toliko svijeta, ponekad na duže vrijeme, a ponekad samo na jednu noć.

Manje radnih sati, manje novca, ali neusporedivo više životnog iskustva.

I za kraj: Niste sami na svijetu

U svim internetskim raspravama, jedna se tema stalno ponavljala: ljudi, bez obzira gdje se nalazili, mogu biti sebični. Količina priča koje je kabinsko osoblje podijelilo o potpunom zanemarivanju drugih putnika je zapanjujuća. Od sitnica poput jedenja hrane intenzivnog mirisa do traženja soka dok drugi putnik doživljava srčani udar, čini se da ljudi često nisu svjesni svoje okoline.

Kao što je netko lijepo rekao: ''Šokantna vijest, i drugi ljudi postoje.''

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte koliko trenutačno zemalja UN-a priznaje Palestinu