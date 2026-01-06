Stjuardesa otkriva gdje je najbolje sjediti u avionu: 'Evo kako povećati udobnost'

Dugolinijski letovi u ekonomskoj klasi mogu biti prava muka, pogotovo ako putnik ispred vas odluči cijelo vrijeme držati sjedalo spuštenim. Ipak, prema iskusnoj članici kabinskog osoblja, postoje načini kako putnici mogu povećati svoju udobnost u skučenim uvjetima, a sve počinje odabirom pravog sjedala.

Stjuardesa zrakoplovne tvrtke Virgin Atlantic, koja iza sebe ima pet godina iskustva, otkrila je koja su najbolja, a koja najgora sjedala na dugim letovima te podijelila savjete kako se dobro naspavati u ekonomskoj klasi.

Najbolje mjesto za one koji se boje turbulencija

Za putnike koji osjećaju tjeskobu tijekom leta i teško podnose turbulencije, savjetuje rezervaciju sjedala smještenog iznad krila zrakoplova, jer ono nudi "najmirniju vožnju". Putnici na tom području osjećaju manje pomicanja jer su najbliže centru gravitacije zrakoplova, što znači da će sjedala manje vibrirati od onih koja se nalaze dalje prema repu.

San je, s druge strane, vjerojatno najveća briga za većinu putnika ekonomske klase na dugim letovima. Ograničen prostor za noge, buka u kabini, dizajn sjedala i razina kisika pridonose lošem snu, no ako imate sreće sjediti što dalje od kuhinje i toaleta, mogli biste imati priliku za više odmora.

Gdje sjesti ako želite mir i san

Govoreći za Express, stjuardesa je objasnila: "Nikada ne možete sa sigurnošću predvidjeti najtiše mjesto u zrakoplovu, jer to ovisi o putnicima oko vas. Ipak, stražnji dio zrakoplova može biti prilično bučan jer je ispiranje toaleta glasno".

"Sjedala u stražnjem dijelu na svim našim zrakoplovima mogu se nagnuti, tako da to nije problem, ali ponekad svjetlost iz kuhinje prolazi kroz zavjese tijekom noćnog leta, a može biti i bučno jer posada radi. Zbog toga ne bih odabrala sjedala u zadnjem redu", dodala je.

Idealna sjedala za najbolju uslugu i brzi izlazak

Za putnike koji jednostavno žele izvući najviše iz svog iskustva leta, postoje dvije specifične lokacije u ekonomskoj klasi koje imaju svoje prednosti. Prema članici kabinskog osoblja, idealno sjedalo bilo bi otprilike pet redova od početka ili pet redova od kraja kabine.

Sjedenje što bliže prednjem dijelu zrakoplova znači da će putnici vjerojatno dobiti svoj prvi izbor obroka, a također im omogućuje brz i jednostavan izlazak nakon slijetanja. Što se tiče onih koji sjede blizu stražnjeg dijela, i oni će brže dobiti hranu jer posada poslužuje istovremeno s oba kraja kabine. Međutim, na tom se području turbulencije jače osjećaju, pa je vrijedno razmisliti o tome prije donošenja odluke.

Dakle, idući put kada budete rezervirali dugolinijski let, malo strateškog razmišljanja pri odabiru sjedala moglo bi značajno utjecati na cjelokupno iskustvo putovanja, čineći ga ugodnijim i opuštajućim.

