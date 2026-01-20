Mnogi ih 'zovu' kad su u nevolji: Priče o četrnaest svetih pomoćnika i danas fasciniraju

U srcu 14. stoljeća, dok je crna kuga harala Europom i odnosila milijune života, u njemačkoj pokrajini Porajnje rodila se posebna pobožnost.

U vremenu kada se medicina činila nemoćnom, a smrt je vrebala na svakom koraku, ljudi su se s pouzdanjem okrenuli nebu, tražeći zagovor skupine svetaca koji su postali poznati kao "četrnaest svetih pomoćnika".

Na njemačkom jeziku nazvani Nothelfer, odnosno "pomoćnici u nevolji", ovi sveci, od kojih su svi osim jednoga bili mučenici, postali su simbol nade i utjehe u najtežim životnim iskušenjima.

Njihovo zajedničko štovanje proširilo se diljem Europe, a vjera u njihov moćan zagovor kod raznih bolesti, nevolja i tjeskoba živi i danas, piše beliefnet.

Svaki od njih ima svoju jedinstvenu priču o hrabrosti, vjeri i žrtvi, a zazivaju se kao zaštitnici u specifičnim situacijama, od pomoći kod glavobolje i grlobolje do sreće na putovanju, pa sce do mirne smrti.

U našoj galeriji saznajte tko su sveti pomoćnici i koje su njihove priče.