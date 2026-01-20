FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOĆNI ZAŠTITNICI /

Mnogi ih 'zovu' kad su u nevolji: Priče o četrnaest svetih pomoćnika i danas fasciniraju

Mnogi ih 'zovu' kad su u nevolji: Priče o četrnaest svetih pomoćnika i danas fasciniraju
Foto: Profimedia
Iako su stoljeća prošla od vremena kada su ovi sveci živjeli, njihove priče o nepokolebljivoj vjeri i danas nadahnjuju. Pobožnost Četrnaest svetih pomoćnika ostaje snažan podsjetnik da se i u najmračnijim vremenima, kada se ljudske snage čine nedostatnima, utjeha i nada mogu pronaći u vjeri i zagovoru onih koji su hrabro svjedočili za svoja uvjerenja.
1 /29
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U srcu 14. stoljeća, dok je crna kuga harala Europom i odnosila milijune života, u njemačkoj pokrajini Porajnje rodila se posebna pobožnost.

U vremenu kada se medicina činila nemoćnom, a smrt je vrebala na svakom koraku, ljudi su se s pouzdanjem okrenuli nebu, tražeći zagovor skupine svetaca koji su postali poznati kao "četrnaest svetih pomoćnika".

Na njemačkom jeziku nazvani Nothelfer, odnosno "pomoćnici u nevolji", ovi sveci, od kojih su svi osim jednoga bili mučenici, postali su simbol nade i utjehe u najtežim životnim iskušenjima.

Njihovo zajedničko štovanje proširilo se diljem Europe, a vjera u njihov moćan zagovor kod raznih bolesti, nevolja i tjeskoba živi i danas, piše beliefnet.

Svaki od njih ima svoju jedinstvenu priču o hrabrosti, vjeri i žrtvi, a zazivaju se kao zaštitnici u specifičnim situacijama, od pomoći kod glavobolje i grlobolje do sreće na putovanju, pa sce do mirne smrti. 

U našoj galeriji saznajte tko su sveti pomoćnici i koje su njihove priče.

20.1.2026.
18:07
Antonela Ištvan
Profimedia
SveciReligijaMuceniciBiblijaKršćanstvo
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MOĆNI ZAŠTITNICI /
Mnogi ih 'zovu' kad su u nevolji: Priče o četrnaest svetih pomoćnika i danas fasciniraju