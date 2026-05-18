Na račune više od 100.000 građana sjeda novac na račune: Objavili kad kreće isplata

U srijedu, 20. svibnja 2026., počinje isplata doplatka za djecu za travanj 2026., objavili su ih Hrvatskog mirovinskog osiguranja.

Doplatak za djecu dobit će 114.928 korisnika za ukupno 239.937 djece.

Iz Mirovinskog osiguranja navode da sve se sve informacije mogu provjeriti na internetskim stranicama HZMO-a ali i putem telefona radnim danom od 8 do 16 sati. Brojevi za informacije su:

01/45 95 011

01/45 95 022