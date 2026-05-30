Trumpu na pregledu otkrili dva manja problema: 'Predsjednik je u izvrsnom stanju'

Predsjednik SAD-a Donald Trump i dalje je u izvrsnom zdravstvenom stanju, navodi njegov liječnik u dopisu koji je Bijela kuća objavila u petak, pozivajući se na nalaze ovotjednog pregleda prema kojima taj 79-godišnjak i dalje ima "blago oticanje potkoljenica" i "benigne" modrice na rukama.

"Predsjednik Trump i dalje je u izvrsnom zdravstvenom stanju i pokazuje snažnu srčanu, plućnu, živčanu i ukupnu fizičku funkciju", napisao je dr. Sean Barbabella u dopisu od utorka, objavljenom kasno navečer u petak, dodajući da je Trump "potpuno sposoban obavljati sve dužnosti vrhovnog zapovjednika i šefa države".

Trumpov posjet nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed u utorak njegov je treći u 13 mjeseci. Pregled je izazvao velik interes javnosti jer je Bijela kuća u posljednjih godinu dana nekoliko puta morala detaljno objašnjavati predsjednikovo zdravstveno stanje nakon što se na fotografijama s događaja opetovano moglo vidjeti da ima otečene gležnjeve, modrice na rukama i osip na vratu. Ubrzo nakon posjeta, Trump je rekao da je "sve prošlo savršeno".

Blago oticanje potkoljenice, modrice na rukama

U Barbabellinom dopisu navedeno je Trumpovo "blago oticanje potkoljenice... koje se poboljšalo od prošle godine" i kontinuirano stvaranje modrica na rukama, opisano kao "uobičajeno", "benigno" i "u skladu s manjom iritacijom mekog tkiva povezanom s čestim rukovanjem dok predsjednik pije aspirin za kardiovaskularnu prevenciju".

U dopisu ne stoji razlog za liječenje kože na predsjednikovu vratu kojemu se podvrgnuo u ožujku. Ne navodi se ni je li bio na magnetskoj rezonanciji, kao u listopadu.

Trump, koji u lipnju puni 80 godina i bio je najstariji predsjednik dok je preuzimao mandat prošle godine, često se uspoređuje s prethodnikom, demokratom Joeom Bidenom, tvrdeći da je od njega energičniji i u boljoj formi. Biden je prošle godine napustio dužnost u dobi od 82 godine nakon što je zamijenjen kao kandidat svoje stranke za još jedan mandat pod pritiskom sumnji da je i dalje sposoban za poziciju.

U dopisu od petka navodi se da je predsjednikova ukupna srčana funkcija normalna i da je "sveobuhvatni neurološki pregled pokazao normalno mentalno stanje", uključujući ispitivanje depresije i anksioznosti.

"Pruženo je preventivno savjetovanje, uključujući smjernice o prehrani, preporuke za uzimanje aspirina, povećanu tjelesnu aktivnost i kontinuirani gubitak težine", stoji u dopisu. Trump je visok 190 cm i težak 108 kg, dodaje se u dopisu.