[KVIZ] Koliko dobro barataš činjenicama o mlijeku?

Od jutarnje kave do omiljenog sira, ono je neizostavan dio naše svakodnevice. No, koliko zaista znamo o njemu? Koja je razlika između pasterizacije i homogenizacije? Od čijeg se mlijeka radi tradicionalna mozzarella? Koja biljna alternativa najviše nalikuje kravljem mlijeku po nutritivnom sastavu? To nisu samo pitanja za nutricioniste i tehnologe jer razumijevanje mlijeka ključ je za dublje uživanje u jednoj od najvažnijih namirnica na svijetu.