FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVO PRIMIRJE? /

Hezbolah prihvatio američki prijedlog o prekidu vatre s Izraelom: 'IDF će nastaviti napadati na jugu'

Hezbolah prihvatio američki prijedlog o prekidu vatre s Izraelom: 'IDF će nastaviti napadati na jugu'
×
Foto: FADEL itani/AFP/Profimedia

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u ponedjeljak da je Trumpu naglasio da će Izrael napasti 'terorističke' mete u Bejrutu ako Hezbolah ne prestane s napadima na izraelske gradove

1.6.2026.
22:58
Hina
FADEL itani/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Libanonske vlasti u ponedjeljak su objavile da je Hezbolah prihvatio američki prijedlog o "međusobnom prekidu napada" s Izraelom, nakon što je Donald Trump izjavio da su mu obje strane obećale deeskalaciju u Libanonu, uoči izraelsko-libanonskih pregovora u Washingtonu.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u ponedjeljak da je Trumpu naglasio da će Izrael napasti "terorističke" mete u Bejrutu ako Hezbolah ne prestane s napadima na izraelske gradove.

"U isto vrijeme, IDF će nastaviti napadati kako bi djelovao kako je planirano u južnom Libanonu", priopćio je Netanyahu.

"Libanonske vlasti primile su potvrdu da je Hezbolah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada", navodi se u izjavi libanonskog veleposlanstva u Sjedinjenim Državama, koju je libanonsko predsjedništvo objavilo neposredno prije hitnog sastanka Vijeća sigurnosti o Libanonu na zahtjev Pariza.

U priopćenju koje je libanonsko predsjedništvo podijelilo na X-u kaže se da bi se prema dogovoru Izrael najprije suzdržao od napada na južna predgrađa Bejruta u zamjenu da proiranski Hezbolah prestane s napadima na Izrael, nakon što je Izrael zaprijetio s napadom na predgrađa glavnog grada u ponedjeljak.

Razgovor Trumpa i Netanyahua

Neposredno prije toga američki predsjednik rekao je da je telefonski razgovarao s Netanyahuom i da Izrael neće slati vojsku na Bejrut. "Imao sam produktivan razgovor s izraelskim premijerom Bibijem Netanyahuom i neće biti trupa koje idu na Bejrut, a one koje su bile na putu već su se okrenule", napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Također je na Truth Socialu rekao da je imao "vrlo dobru" razmjenu s Hezbolahom preko posrednika, dodajući da će proiranska skupina "potpuno prekinuti vatru".

"Izrael ih neće napasti, a oni neće napasti Izrael", napisao je američki predsjednik.

Netanyahu je ranije tijekom dana naredio vojsci da napadne "terorističke ciljeve" u južnim predgrađima Bejruta, uporištu šijitskog pokreta, navodeći "ponavljana kršenja prekida vatre" Hezbolaha i napade na "gradove i građane" njegove zemlje.

Izraelska vojska je zatim pozvala na evakuaciju ovog gusto naseljenog područja, istovremeno intenzivirajući svoju kopnenu ofenzivu u Libanonu, gdje provodi svoju najdublju vojnu invaziju u 26 godina.

Teheran je ranije ponovio da je svaki sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku uvjetovan prekidom vatre u Libanonu, koji je u regionalni sukob uvučen 2. ožujka. Novi sukob u Libanonu započeo je napadom Hezbolaha na Izrael kao odmazdu za izraelsko-američke napade na Iran.

LibanonHezbolahIzraelSadRat Na Bliskom Istoku
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike