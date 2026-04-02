Italija u šoku zbog mlade zvijezde Intera, zbog njegove pogreške napali mu suprugu

Talijanski nogomet proživljava još jednu nacionalnu traumu, a u središtu oluje našao se branič Intera Alessandro Bastoni. Nakon isključenja u ključnoj utakmici protiv Bosne i Hercegovine, koja je Italiju koštala plasmana na treće Svjetsko prvenstvo zaredom, 26-godišnji nogometaš i njegova supruga Camilla Bresciani postali su meta gnusnih uvreda na društvenim mrežama. Par je bio prisiljen ugasiti komentare na svojim profilima kako bi zaštitio sebe i svoju četverogodišnju kćer.

Drama se odvila u utorak navečer u Zenici, u finalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Italija je protiv Bosne i Hercegovine vodila s 1:0 golom Moisea Keana i činilo se da kontrolira utakmicu. A onda je uslijedila 41. minuta koja je sve promijenila. Nakon lošeg ispucavanja vratara Gianluigija Donnarumme, lopta je došla do bosanskog napadača Amara Memića koji se sam sjurio prema golu. U očajničkom pokušaju da spasi situaciju, Bastoni je neopreznim startom s leđa srušio Memića.

Sudac Clément Turpin nije imao dvojbi te je Interovom braniču pokazao izravni crveni karton. Bastoni se nije ni bunio. Sjeo je na travnjak, glave pognute među rukama, svjestan težine svoje pogreške. S igračem manje, Italija se nije uspjela obraniti. Domaćini su izjednačili preko Harisa Tabakovića, a zatim u raspucavanju penala slavili s 4:1, ostavivši Talijane u suzama i nevjerici.

Poraz je izazvao bijes diljem Italije, a Bastoni je označen kao glavni krivac. Ubrzo nakon utakmice, njegovi profili na društvenim mrežama preplavljeni su lavinom uvreda i prijetnji. No, ono što je uslijedilo bilo je još gore - napadi su se proširili i na njegovu suprugu Camillu Bresciani. Prema pisanju talijanskih medija, par je primao gnjusne poruke, uključujući prijetnje smrću i uvrede upućene njihovoj kćeri Azzurri.

Kako bi zaustavili virtualno zlostavljanje, Alessandro i Camilla odlučili su u potpunosti isključiti ili ograničiti komentare na svojim Instagram profilima, dopuštajući objave samo prijateljima i obitelji. Ovaj potez zorno prikazuje tamnu stranu sporta, gdje se frustracija navijača pretvara u opasnu mržnju koja ne poznaje granice. Ugledna Gazzetta dello Sport opisala je Bastonijevu večer kao "katastrofu" i "pogrešku koja samo potiče raspravu o njegovoj mentalnoj stabilnosti u trenucima najvećeg pritiska".

Bastoni je i prije utakmice s BiH bio na meti kritika. Njegova je reputacija ozbiljno narušena još u veljači tijekom derbija između Intera i Juventusa. Tada je optužen za simuliranje koje je rezultiralo drugim žutim kartonom za Juventusovog braniča Pierrea Kalulua. Televizijske snimke pokazale su da je Bastoni preuveličao kontakt, a njegovo burno slavlje nakon isključenja protivnika dodatno je razbjesnilo navijače diljem Italije. Iako se kasnije ispričao, šteta je već bila učinjena. Od te utakmice, na svakom gostovanju dočekivali su ga zvižduci, a crveni karton u Zenici samo je dolio ulje na vatru.

Bastoni se sada vratio u Milano gdje će utjehu pokušati pronaći u klupskim obvezama. Inter je vodeća momčad Serie A i juri prema naslovu prvaka.

