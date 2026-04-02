Bio je hit-trener SP-a, sada preuzima protivnika Hrvatske?

Ime Hervéa Renarda ponovno je u središtu nogometne javnosti. Prema pisanju L'Équipea, upravo se on najčešće spominje kao kandidat za novog izbornika Gane, reprezentacije koja će biti jedan od protivnika Hrvatske na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Francuski stručnjak trenutačno vodi Saudijsku Arabiju, no sve su glasnije informacije da bi uskoro mogao napustiti tu funkciju. Odluka bi, prema istim izvorima, mogla doći upravo od njega, u okruženju koje, kako se navodi, više ne prepoznaje.

Niz lošijih rezultata dodatno je zakomplicirao situaciju. Nakon teškog poraza 0:4 od Egipta, uslijedio je i poraz 1:2 od Srbije u Bačkoj Topoli, iako je Saudijska Arabija vodila na poluvremenu. Već i prije tih susreta tamošnji mediji spekulirali su o mogućem razlazu, iako je Renard imao podršku predsjednika saveza.

Renard je Saudijsku Arabiju vodio na Svjetskom prvenstvu 2022., gdje je šokirao svijet pobjedom nad Argentinom (2:1). Nakon epizode s francuskom ženskom reprezentacijom (2023.–2024.), vratio se i ponovno izborio plasman na Mundijal, no zatekao je znatno izmijenjenu momčad.

Promjene u domaćem prvenstvu, koje klubovima dopuštaju veći broj stranih igrača, dovele su do smanjenja minutaže domaćih nogometaša, što je utjecalo na ritam i kvalitetu reprezentacije. Renard je na to više puta upozoravao, ali je pritom imao poteškoća u implementaciji svojih ideja.

Sličan scenarij već se dogodio uoči prošlog Svjetskog prvenstva, kada je Walid Regragui napustio Maroko neposredno prije turnira. Nešto slično sada bi se moglo dogoditi i s Renardom, unatoč želji čelnih ljudi saveza da ga zadrže.

U slučaju odlaska, njegova bi sljedeća destinacija mogla biti upravo Gana, koja se nedavno razišla s Ottom Addom. Renard ima iskustvo rada u toj zemlji još iz vremena kada je bio pomoćnik Claudea Le Roya, a najveći uspjeh ostvario je osvajanjem Afričkog kupa nacija sa Zambijom 2012. godine.

Potencijalni angažman donio bi mu treći uzastopni nastup na Svjetskom prvenstvu, nakon Maroka 2018. i Saudijske Arabije 2022., no zasad ništa još nije službeno potvrđeno.

