Brokula će biti slatka i sočna ako dodate tri sastojka: Ovaj recept ćete obožavati

Iako brokula ima reputaciju gorkog povrća, takav dojam najčešće je rezultat neodgovarajuće termičke obrade. Pravilnom pripremom, uz dodatak svega nekoliko sastojaka, moguće je naglasiti njezinu prirodnu slatkoću i obogatiti je orašastim i sirnim notama.

"Brzim pečenjem brokule reducira se razvoj nepoželjnih aroma, dok visoka toplina potiče karamelizaciju i naglašava njezinu prirodnu slatkoću. Ova metoda rezultira i složenom teksturom", pojašnjavaju kulinarski stručnjaci iz Serious Eats za Express.

Foto: Shutterstock

Recept za pečenu brokulu

Recept je dostatan za četiri porcije, a cjelokupna priprema i pečenje ne traju duže od 20 minuta. Krajnji rezultat je brokula koja u središtu zadržava blagu hrskavost, dok cvjetovi postaju hrskavi, a rubovi stapke mekani i sočni.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sastojci:

Jedna glavica brokule (oko 450 g)

3 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

Krupna sol po ukusu

Svježe mljeveni crni papar po ukusu

Pola limuna

3 žlice meda

Oko 50 g nasjeckanih prženih lješnjaka

115 g ovčjeg sira

Priprema:

Pećnicu zagrijte na najvišu temperaturu i uključite gornji grijač. Rešetku postavite približno 15 centimetara ispod grijača, a na nju stavite lim za pečenje da se zagrije. Glavicu brokule prerežite uzdužno na pola, a zatim svaku polovicu razdvojite na cvjetove s dužim stapkama. U velikoj zdjeli pomiješajte pripremljenu brokulu s maslinovim uljem i soli. Preporučuje se rukama temeljito utrljati ulje kako bi svaki cvijet bio ravnomjerno obložen. Pažljivo rasporedite brokulu u jednom sloju na prethodno zagrijani lim. Pecite pod gornjim grijačem otprilike pet minuta, odnosno dok rubovi ne počnu tamnjeti. Važno je pažljivo nadzirati proces pečenja jer brokula zbog visoke temperature može brzo zagorjeti. Pečenu brokulu premjestite na tanjur za posluživanje. Začinite svježe mljevenim crnim paprom, prelijte sokom limuna i medom, pospite nasjeckanim lješnjacima te na kraju obilno naribajte sir.

Jelo poslužite odmah, dok je toplo i hrskavo, kako bi se sačuvala punoća okusa i teksture.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Aromatična kombinacija sezonskih sastojaka: Recept za rižoto s gljivama i kestenima