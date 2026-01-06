Gigant spremio 156 milijuna za zvijezdu Reala

Prema pisanju britanskog Guardiana, sprema se transfer koji bi mogao izazvati potres u svijetu nogometa – Vinicius Junior mogao bi napokon napustiti Real.

Brazilska zvijezda već dugo nije zadovoljna u Madridu te bi, možda već ove zime, trebao napustiti Los Blancose i potpisati za neočekivani klub. Naime, iako se ranije spominjala Saudijska Arabija i ponuda od 200 milijuna eura po godini, Vinicius Junior bi, ako je vjerovati napisima Guardiana, mogao put Engleske i Chelseaja. Plavi vide veliku priliku u činjenici da Viniciusu za 18 mjeseci istječe ugovor te su uvjereni kako bi ponuda od gotovo160 milijuna eura mogla "slomiti“ Florentina Pereza, a Viniciusa "osloboditi“ kluba u kojemu je postao nezadovoljan.

