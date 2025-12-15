Uhićen sin Roba i Michele Reiner!

Ujutro je svijetom odjeknula vijest o ubojstvu slavnog redatelja Roba Reinera (78) i njegove supruge Michele (68), čija su tijela pronađena u njihovom domu u Hollywoodu. Prema pisanju stranih medija, za ubojstvo je osumnjičen njihov sin Nick (32), o čijim se osobnim borbama već ranije pisalo.

Uhitili ga

Sin Roba Reinera i Michele Singer Reiner, 32-godišnji Nick, priveden je u nedjelju navečer. U evidenciji se navodi da ga se tereti za „aktivnosti povezane s bandama“, no dodatna pojašnjenja nisu navedena. Također je istaknuto da mu je jamčevina određena na četiri milijuna dolara. Glasnogovornik Policijske uprave Los Angelesa (LAPD) izjavio je u ponedjeljak da trenutačno ne mogu pružiti više informacija o Nickovu uhićenju niti o tome za što se točno sumnjiči, prenosi Guardian.

Foto: Goffphotos.com/goff Photos/profimedia

Nick je priveden na ispitivanje ubrzo nakon što je vatrogasna služba Los Angelesa zaprimila poziv za pružanje medicinske pomoći u kući bračnog para u četvrti Brentwood, oko 15.30 sati po lokalnom vremenu. Po dolasku su zatekli mrtvog muškarca (78) i ženu (68), za koje je kasnije potvrđeno da su Rob i Michele. Prema dostupnim informacijama, pronašla ih je njihova kći Romy, koja živi preko puta. TMZ i People objavili su da su oboje imali ozljede koje upućuju na napad nožem.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema policiji, obiteljskim prijateljima i dvjema osobama upoznatima sa slučajem koje nisu ovlaštene javno govoriti, par je u nedjelju pronađen izboden na smrt, a smrt se tretira kao očito ubojstvo.

Tko je on?

Nick Reiner godinama se suočavao s teškom ovisnošću o drogama, o čemu je rijetko, ali otvoreno govorio u javnosti. U intervjuu iz 2016. godine Nick je iskreno govorio o početku svoje borbe, otkrivši da je prvi put završio na rehabilitaciji već kao petnaestogodišnjak. Time je započeo dug i iscrpljujući niz pokušaja liječenja koji su obilježili njegove rane godine. Do 22. godine, kako je sam priznao, prošao je kroz čak 17 različitih ustanova za liječenje ovisnosti, a svojevremeno je živio na ulici. Ta su iskustva kasnije poslužila kao temelj za poluautobiografski film Being Charlie iz 2015. godine, na kojem je surađivao s ocem, koji je film i režirao.