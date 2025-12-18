Objavljen službeni uzrok smrti Roba Reinera i supruge Michele

Službeno je potvrđeno da su uzrok smrti holivudske legende Roba Reinera i njegove supruge Michele bile ''višestruke ozljede nanesene oštrim predmetom'', stoji u priopćenju Ureda medicinskog istražitelja okruga Los Angeles. Ova tragedija, koja je potresla filmsku industriju, postala je još ozbiljnija s uhićenjem njihova sina Nicak Reinera.

Foto: Goffphotos.com/goff Photos/profimedia

Nick Reiner, 32-godišnji sin para, pojavio se pred sudom u Los Angelesu na svom prvom ročištu u vezi s optužbama za dvostruko ubojstvo. Iako je optužen za ubojstvo prvog stupnja oba roditelja, njegov odvjetnik, Alan Jackson, zatražio je odgodu izjašnjavanja o krivnji, naglasivši da je još uvijek prerano za takav korak. ''Prema našem mišljenju, nije pravi trenutak za izjašnjavanje o optužbama“, izjavio je Jackson u sudnici.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nick je na sudu bio odjeven u plavo sigurnosno odijelo, što je izazvalo dodatne spekulacije o njegovom psihičkom stanju. Prema izvještajima, bio je smješten u posebnu sobu od pleksiglasa tijekom ročišta. Jackson je van sudnice izjavio da je riječ o ''strašnoj tragediji koja je pogodila obitelj Reiner'' i da je pred njima složen i ozbiljan slučaj koji zahtijeva pažljivo ispitivanje svih okolnosti.

Foto: Michael Loccisano/getty Images/profimedia

Tijela Roba i Michele Reiner pronađena su prije nekoliko dana u njihovoj spavaćoj sobi u obiteljskom domu u Los Angelesu, a istraga je potvrdila da su preminuli od ozljeda nanesenih oštrim predmetom.

Reinerova braća i sestre, Jake i Romy Reiner, objavili su emotivnu izjavu u kojoj su poručili da riječi ne mogu opisati ''nezamislivu bol'' kroz koju prolaze. Istaknuli su da njihovi roditelji nisu bili samo roditelji, već i najbolji prijatelji, te zahvalili svima na iskazanoj podršci. Ujedno su zamolili javnost i medije za privatnost, ali i za suosjećanje i humanost u komentarima i nagađanjima.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu