Nick Reiner optužen za ubojstvo roditelja Roba i Michele Reiner i dalje tvrdi da nije kriv

Obdukcija Roba Reinera i njegove supruge Michele Reiner još uvijek nije dovršena, a njihov sin Nick koji je osumnjičen za ubojstvo, na sudu se izjasnio da nije kriv.

Foto: Profimedia

Protiv Nicka su podignute dvije optužnice za ubojstvo prvog stupnja nakon što su njegovi roditelji pronađeni izbodeni u svojem domu u Los Angelesu. Na ročištu održanom u ponedjeljak, 23. veljače, pojavio se pred sutkinjom Theresom McGonigle obrijane glave, s bradom i u zatvorskom odijelu. Tužitelji su tom prilikom istaknuli da se još čeka završetak obdukcijskih nalaza, piše People.

Prijeti mu smrtna kazna

Prema navodima tužiteljstva, Nick je u ranim jutarnjim satima 14. prosinca nožem usmrtio roditelje u njihovoj kući, a potom pobjegao, priopćilo je Državno odvjetništvo okruga Los Angeles. Tridesetdvogodišnjaku prijeti doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja ili čak smrtna kazna.

Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Na istom ročištu izjasnio se da nije kriv, a zastupala ga je javna braniteljica Kimberly Greene, koja je slučaj preuzela u siječnju nakon što se odvjetnik Alan Jackson povukao iz slučaja. Tijekom saslušanja, Nick se odrekao prava na brzo suđenje, a sljedeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 29. travnja.

Foto: POOL/Getty images/Profimedia

Podsjetimo, najmlađa kći, Romy Reiner, 14. prosinca pronašla je beživotna tijela svojih roditelja u njihovom domu. Utvrđeno je da su Rob i Michele nekoliko sati ranije ubijeni oštrim predmetom. Nick je nedugo potom uhićen i otad se nalazi u pritvoru bez mogućnosti puštanja na slobodu uz jamčevinu.