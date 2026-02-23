Nick Reiner optužen za ubojstvo roditelja Roba i Michele Reiner i dalje tvrdi da nije kriv
Nick se nalazi u pritvoru bez mogućnosti puštanja na slobodu uz jamčevinu
Obdukcija Roba Reinera i njegove supruge Michele Reiner još uvijek nije dovršena, a njihov sin Nick koji je osumnjičen za ubojstvo, na sudu se izjasnio da nije kriv.
Protiv Nicka su podignute dvije optužnice za ubojstvo prvog stupnja nakon što su njegovi roditelji pronađeni izbodeni u svojem domu u Los Angelesu. Na ročištu održanom u ponedjeljak, 23. veljače, pojavio se pred sutkinjom Theresom McGonigle obrijane glave, s bradom i u zatvorskom odijelu. Tužitelji su tom prilikom istaknuli da se još čeka završetak obdukcijskih nalaza, piše People.
Prijeti mu smrtna kazna
Prema navodima tužiteljstva, Nick je u ranim jutarnjim satima 14. prosinca nožem usmrtio roditelje u njihovoj kući, a potom pobjegao, priopćilo je Državno odvjetništvo okruga Los Angeles. Tridesetdvogodišnjaku prijeti doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja ili čak smrtna kazna.
Na istom ročištu izjasnio se da nije kriv, a zastupala ga je javna braniteljica Kimberly Greene, koja je slučaj preuzela u siječnju nakon što se odvjetnik Alan Jackson povukao iz slučaja. Tijekom saslušanja, Nick se odrekao prava na brzo suđenje, a sljedeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 29. travnja.
Podsjetimo, najmlađa kći, Romy Reiner, 14. prosinca pronašla je beživotna tijela svojih roditelja u njihovom domu. Utvrđeno je da su Rob i Michele nekoliko sati ranije ubijeni oštrim predmetom. Nick je nedugo potom uhićen i otad se nalazi u pritvoru bez mogućnosti puštanja na slobodu uz jamčevinu.
