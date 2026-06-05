Uznemirujući poziv otkrio stravičan zločin: Poznati glumac pronađen mrtav u svom domu

Hollywood tuguje nakon vijesti o smrti glumca Jamesa Handyja, veterana filmske i televizijske scene koji je tijekom gotovo pet desetljeća duge karijere ostvario više od stotinu uloga.

Glumac, kojeg publika pamti po nastupima u filmovima "Jumanji", "Logan" i "Top Gun: Maverick", preminuo je nakon šokantnog napada u svom domu u Los Angelesu. Imao je 81 godinu.

Prema navodima američkih medija, Handy je pronađen s teškom ubodnom ranom u prsima u dvorištu svoje kuće u četvrti Tarzana. Hitno je prevezen u bolnicu, no liječnici mu nisu uspjeli spasiti život.

Policija Los Angelesa ubrzo je privela 44-godišnjeg Michaela Gledhilla, sina glumčeve partnerice, koji se smatra glavnim osumnjičenikom u ovom slučaju.

Foto: Clint Brewer Photography/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Uznemirujući poziv

Posebno je uznemirujuć detalj da su istražitelji navodno zaprimili poziv muškarca koji je izjavio: "Ja sam sin čovječji, upravo sam ubio čovjeka grijeha."

Po dolasku na mjesto događaja policajci su pronašli Handyja bez svijesti, dok je osumnjičenik kasnije sam prišao policiji i rekao da je upravo on osoba koju traže. Motiv zločina zasad nije poznat, a istraga je u tijeku.

Susjedi su za američke medije ispričali kako su tijekom noći čuli glasnu svađu između dvojice muškaraca. Pojedini svjedoci također tvrde da je osumnjičenik navodno imao problema s deluzijama, no te informacije zasad nisu službeno potvrđene.

Jedan od najpoznatijih karakternih glumaca

James Handy rođen je u New Yorku, a glumačku karijeru započeo je tijekom 1970-ih godina. Tijekom desetljeća postao je jedno od najprepoznatljivijih lica među holivudskim karakternim glumcima, ostvarivši niz zapaženih uloga na filmu i televiziji.

Široj publici ostao je posebno upamćen po ulozi istrebljivača štetočina u kultnom filmu "Jumanji" iz 1995. godine. Posljednji put na velikom platnu pojavio se kao barmen Jimmy u velikom hitu "Top Gun: Maverick".

Osim filmskih uspješnica, nastupio je i u brojnim popularnim serijama, među kojima su "NYPD Blue", "Alias", "Profiler", "The West Wing", "Castle" i "Dosjei X".

Nakon vijesti o njegovoj smrti društvene mreže preplavile su poruke sućuti kolega i obožavatelja. Mnogi su ga opisali kao jednog od najpouzdanijih karakternih glumaca svoje generacije.

"Bio je jedan od onih glumaca koje svi prepoznaju, čak i ako ne znaju njegovo ime", napisao je jedan korisnik društvenih mreža, sažimajući osjećaj brojnih obožavatelja koji se ovih dana opraštaju od holivudskog veterana.