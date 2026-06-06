DORH provodi izvide protiv Ivaniševića: Provjeravaju je li utajio milijunski porez

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide zbog sumnje da je slavni bivši tenisač i trener Goran Ivanišević utajio 1,2 milijuna eura poreza, potvrdila je glasnogovornica i zamjenica općinske državne odvjetnice Silvia Lončar za Nacional.

Slučaj je to koji se poteže još od studenog 2024. kada je Ivaniševića prijavila njegova bivša supruga Tatjana Dragović. Ona je DORH-u dala izvode s njihova zajedničkog računa u Monaku, kamo su stizale milijunske uplate za njegov trenerski posao.

"U navedenom predmetu u tijeku je provođenje izvida, koji su sukladno zakonskim odredbama tajni. U predmetu je punomoćnica podnositeljice prijave tražila obavijesti o poduzetim radnjama, a o provođenju izvida je obaviještena dopisom od 23. svibnja 2025. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, kao i u svakom drugom predmetu, odluku donosi nakon što se utvrde sve relevantne činjenice i prikupe svi potrebni dokazi dostatni za zaključak o postojanju osnovane sumnje u počinjenje prijavljenog kaznenog djela ili bilo kojeg drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti", naveli su iz DORH-a za Nacional.

Sud odbio njegovu tužbu

Ivanišević je, podsjetimo, Dragović tužio tvrdeći da mu duguje 2,47 milijuna eura upravo sa spornog računa.

Sud je prošloga tjedna odbio njegovu tužbu jer sudskom vještaku nije htio dostaviti ključne dokumente, odnosno bankovne naloge kojima bi potvrdio svoje optužbe, a u kojima se, sumnja se, krije i odgovor na pitanje je li utajio porez.

Ivanišević je sam u sudski spis dostavio i jedan dokument za koji je Dragović ustanovila da ga kompromitira i dovodi u zonu počinjenja kaznenog djela utaje poreza. Radilo se o izvodima s njihovog zajedničko računa u Monaku, na temelju kojeg je ona podnijela kaznenu prijavu uz koju je dostavila i financijska vještačenja.

U razdoblju između 2015. i 2021., na njihov se zajednički račun slilo ukupno 3,03 milijuna eura.