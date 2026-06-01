Goran Ivanišević pokazao starijeg sina, svi mu pišu isto: 'Isti njegov tata, zgodni obojica'

Proslavljeni hrvatski tenisač i trener, Goran Ivanišević (54), čije je ime sinonim za moćan servis i povijesno osvajanje Wimbledona 2001. godine, podijelio je s pratiteljima na Instagramu jedan iznimno važan obiteljski trenutak. Naime, Goran se pohvalio na spomenutoj društvenoj mreži fotografijom na kojoj pozira u društvu sina Emanuela (18) - maturanta.

Na fotografiji Ivanišević u opuštenom, ležernom izdanju grli sina Emanuela, koji za ovu svečanu prigodu nosi elegantno tamno odijelo. Uz jednostavan, ali snažan opis "Maturant", Goran je sa svojih gotovo 200 tisuća pratitelja podijelio očinski ponos. Objava je ubrzo prikupila brojne čestitke, a u komentarima su se nizale lijepe želje.

"Čestitke ocu i sinu" i "Bravo mladiću, a sad tatinim stopama". "Isti njegov tata, zgodni obojica" samo su neke od poruka, dok su mnogi uputili čestitke i majci Tatjani Dragović, ističući kako je "rodila i odgojila tako divnog sina". Ovaj trenutak posebno je značajan jer osamnaestogodišnji Emanuel Ivanišević odlučno slijedi očeve sportske korake.

Mladi tenisač, koji je već pokazao zavidan talent, u ožujku ove godine debitirao je na profesionalnom Challenger Touru, čime je započeo svoju tenisku karijeru. Goranova objava tako nudi rijedak uvid u privatni život sportske legende, pokazujući ga u najvažnijoj ulozi - onoj ponosnog oca koji podržava sinovljeve snove.

Školovanje nastavlja u SAD-u

Inače, Goran i Emanuel su početkom ove godine zajedno proveli neko vrijeme u SAD-u gdje su se upoznavali s programima na koledžima gdje će Emanuel nastaviti i obrazovanje i igranje tenisa, odluka je pala na sveučilište Wake Forest u Sjevernoj Karolini gdje mladić dobio stipendiju za studiranje.

Podsjetimo, osim Emanuela, u braku s bivšom suprugom Tatjanom Dragović (48), Goran je dobio i 23-godišnju kćer Amber Mariju dok je u braku s aktualnom suprugom Nives Ivanišević (44) dobio sedmogodišnjeg sina Olivera.