FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VEČERA ZA 5 /

Večeras kuha kipar Petar: 'Dat će si truda, izaći će ono umjetničko iz njega'

Večeras kuha kipar Petar: 'Dat će si truda, izaći će ono umjetničko iz njega'
×
Foto: RTL

Ne propustite najnoviju epizodu omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 sati

25.2.2026.
12:24
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon Mahira i Nataše, treći dan zagrebačkog tjedna nove sezone 'Večere za 5' za ekipu će kuhati kipar Petar Hranuelli. Bračanin Petar već tridesetak godina živi u Zagrebu, gdje i stvara svoje skulpture koje izrađuje u kamenu i staklu.

„Petar je umjetnik pa mi se odmah sviđa kao osoba jer je kreativac kao ja. Vedar je, nasmijan, pun energije, osoba je s kojom bi se družila i privatno“, kaže za današnjeg domaćina Nataša.

Večeras kuha kipar Petar: 'Dat će si truda, izaći će ono umjetničko iz njega'
Foto: RTL

Petar će gostima pripremiti predjelo 'Okus djetinjstva', glavno jelo 'Spoj Dalmacije, Like i Istre' te desert 'Ledena ljubav'. „Danas zbilja ne znam što nas čeka. Danas je zagonetno“, komentirat će Marko, a Lukrecia reći kako od Petra očekuje puno te kako očekuje morsku spizu i dodati: „Voljela bi da su istarski tartufi u glavnom jelu, to još nismo imali ovaj tjedan.“

Večeras kuha kipar Petar: 'Dat će si truda, izaći će ono umjetničko iz njega'
Foto: RTL

Petar ne skriva kako se ne smatra pretjerano vještim kuharom, ali dodaje kako za dobru ekipu uvijek ima bolje kuhati. Kako deserte ni ne jede često, a još rjeđe priprema, naći će se s kćeri Klarom kako bi mu dala par savjeta oko pripreme deserta, ali i kako bi zajedno nabavili svježe namirnice s tržnice za večeru.

Večeras kuha kipar Petar: 'Dat će si truda, izaći će ono umjetničko iz njega'
Foto: RTL

„Dat će si truda, izaći će ono umjetničko iz njega“, najavljuje Marko, koji, kao i ostali gosti, čeka vidjeti i Petrov stan, ujedno i umjetnički atelje, u kojem kipar godinama sakuplja umjetnine i stvara svoje.

Večeras kuha kipar Petar: 'Dat će si truda, izaći će ono umjetničko iz njega'
Foto: RTL

Možda će upravo zanimljivo uređen prostor pomoći Petru da stvori dobru atmosferu na večeri, koja je ove sezone jednako važna kao i sama hrana te se zasebno i ocjenjuje.

Ne propustite novu epizodu omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjednica Hrvatskog sabora kasnila skoro 30 minuta

VeČera Za 5Voyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx