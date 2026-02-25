Večeras kuha kipar Petar: 'Dat će si truda, izaći će ono umjetničko iz njega'

Nakon Mahira i Nataše, treći dan zagrebačkog tjedna nove sezone 'Večere za 5' za ekipu će kuhati kipar Petar Hranuelli. Bračanin Petar već tridesetak godina živi u Zagrebu, gdje i stvara svoje skulpture koje izrađuje u kamenu i staklu.

„Petar je umjetnik pa mi se odmah sviđa kao osoba jer je kreativac kao ja. Vedar je, nasmijan, pun energije, osoba je s kojom bi se družila i privatno“, kaže za današnjeg domaćina Nataša.

Foto: RTL

Petar će gostima pripremiti predjelo 'Okus djetinjstva', glavno jelo 'Spoj Dalmacije, Like i Istre' te desert 'Ledena ljubav'. „Danas zbilja ne znam što nas čeka. Danas je zagonetno“, komentirat će Marko, a Lukrecia reći kako od Petra očekuje puno te kako očekuje morsku spizu i dodati: „Voljela bi da su istarski tartufi u glavnom jelu, to još nismo imali ovaj tjedan.“

Foto: RTL

Petar ne skriva kako se ne smatra pretjerano vještim kuharom, ali dodaje kako za dobru ekipu uvijek ima bolje kuhati. Kako deserte ni ne jede često, a još rjeđe priprema, naći će se s kćeri Klarom kako bi mu dala par savjeta oko pripreme deserta, ali i kako bi zajedno nabavili svježe namirnice s tržnice za večeru.

Foto: RTL

„Dat će si truda, izaći će ono umjetničko iz njega“, najavljuje Marko, koji, kao i ostali gosti, čeka vidjeti i Petrov stan, ujedno i umjetnički atelje, u kojem kipar godinama sakuplja umjetnine i stvara svoje.

Foto: RTL

Možda će upravo zanimljivo uređen prostor pomoći Petru da stvori dobru atmosferu na večeri, koja je ove sezone jednako važna kao i sama hrana te se zasebno i ocjenjuje.

Ne propustite novu epizodu omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

