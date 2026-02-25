Marko Bojković traži iskupljenje: 'Mnogi vjerojatno ne znaju, ali ovo je prava istina o meni...'

Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), nakon više od četiri godine ponovno stiže u srce Slavonije. Sportska dvorana Vijuš u Slavonskom Brodu bit će poprište spektakla FNC 28, zakazanog za subotu, 28. veljače 2026. godine. U glavnoj borbi večeri, jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Marko "The Skull Crusher" Bojković, tražit će povratak na pobjedničke staze protiv opasnog ukrajinskog borca Ivana Vulchina.

Imperativ pobjede za regionalnu zvijezdu

Za Marka Bojkovića (8-2) ovo je više od obične borbe. Nakon impresivnog niza pobjeda koji ga je lansirao među najpopularnije borce na Balkanu, 2025. godina donijela je dva uzastopna poraza od Miloša Janičića i Donovana Desmaea. Ti su neuspjesi privremeno zaustavili njegov put prema velikim svjetskim pozornicama, stoga je dvoboj u Slavonskom Brodu za njega ključan. Pobjeda ga vraća u igru, dok bi treći poraz zaredom ozbiljno ugrozio njegove ambicije.

Protivnik mu nipošto nije bezazlen. Ivan Vulchin iskusni je borac s visokim postotkom završenih borbi, a u Slavonskom Brodu debitirat će u FNC-u i tražiti priliku da se dokaže pobjedom nad velikim imenom. Borba je dogovorena u "catchweight" kategoriji do 75 kilograma, a mi smo razgovarali s Markom uoči još jednog povratka u kavez pred hrvatsku publiku.

Kako je prošao period od zadnje meca do danas?

Sve je prošlo jako brzo. Nakon poraza sam odmah došao u Beograd i sljedeći dan počeo s jakim treninzima.

Da sad možeš nešto promijeniti u meču s Desmeaom, što bi to bilo?

Pokušao bih više biti ono što ja jesam, a to je agresivniji, odlučniji... Ne bih mu sigurno davao toliko prostora i na neki način ga 'štedio'.

Kako je došlo do dogovora za Brod?

Rekao sam Forgiju da mi što prije treba neki meč, da želim što prije u kavez. Forgi mi je rekao da ću onda raditi Slavonski Brod i tako smo se vrlo lako i brzo dogovorili.

Na čemu si najviše radio od Varaždina?

Najviše sam radio na agresivnosti, na sebi... sve sam podredio ovome. Imamo sam svakodnevne jake sparinge i treninge koji bi me doveli do ovako jake spremnosti za Brod.

Kako to da se boriš do 75 kg?

Mnogi vjerojatno ne znaju, ali plan je bio i da radim Ljubljanu. I onda kako bih se lakše pripremio i skidao manje kilograma... U mjesec dana da ne skidam previše kilograma. Mislim da ovoga protivnika, kao i svakoga do sada, mogu pobijediti. Mislim da ću ga nokautirati u prvoj rundi.

Icko i Forgi nisu za tu kilažu, kako to komentiraš?

Tako smo se dogovorili. Neću tu kilažu raditi u budućnosti, ali meni je u ovom trenutku najbitnije da vratim agresivnost i da budem najbolja moguća verzija sebe u Slavonskom Brodu!

U kakvoj situaciji se vidiš do kraja 2026?

Kratko i jasno, da pobijedim svakog s kim se budem borio...

