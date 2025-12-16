Crno-bijeli u nevolji: Odluka FIFA-e zakomplicirala situaciju u Beogradu

Srpski nogometni velikan Partizan suočava se s jednim od najtežih udaraca posljednjih godina. Vijest koja je stigla iz sjedišta FIFA-e izazvala je šok u Humskoj i ozbiljnu zabrinutost među navijačima, jer crno-bijelima je izrečena zabrana registracije novih igrača sve do ljeta 2027. godine.

To u praksi znači da Partizan neće moći dovoditi pojačanja u sljedeća tri prijelazna roka, što predstavlja ogroman problem za klub koji se već duže vrijeme bori s financijskom nestabilnošću.

Razlog za ovako drastičnu sankciju leži u izgubljenom sudskom sporu s Patrickom Andradeom, bivšim igračem Partizana i reprezentativcem Zelenortskih Otoka. Nakon što slučaj nije riješen mirnim putem, završio je pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani, koji je presudio u korist igrača.

Prema toj odluci, Partizan je dužan isplatiti 1,3 milijuna eura na ime neisplaćenih plaća. No financijski teret tu ne staje, klub je izgubio i zaseban spor s Andradeovim agentom te mora podmiriti dodatnih 270.000 eura.

Andrade je u Partizan stigao u ljeto 2022., ali se u Beogradu zadržao svega jednu sezonu. U tom razdoblju odigrao je 26 utakmica, postigao dva gola i upisao tri asistencije, što je daleko ispod očekivanja s obzirom na visinu ugovora koji je potpisan.

Zabrana FIFA-e dolazi u izuzetno nezgodnom trenutku. Partizan, osim dugovanja prema Andradeu, mora riješiti i niz drugih financijskih obveza koje izravno utječu na dobivanje licence za nastup u europskim natjecanjima sljedeće sezone.

Ironično, sve se događa dok Partizan na terenu izgleda vrlo uvjerljivo. Crno-bijeli su trenutačno lideri srpskog prvenstva, s četiri boda prednosti ispred Crvene zvezde, i ozbiljno jure prema naslovu.

Ipak, postaje jasno da će borba za financijski opstanak i stabilnost izvan terena biti jednako zahtjevna kao i ona za trofeje. A odluke donesene daleko od travnjaka mogle bi imati dugoročne posljedice za budućnost kluba.

