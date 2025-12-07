Ušao s kapuljačom u restoran pa izrešetao navijača Partizana, cure detalji krvavog obračuna u Beogradu

Krvavi obračun u kriminalnom podzemlju ponovno je šokirao Srbiju nakon što je sinoć oko 21 sat u poznatom restoranu Durmitor u Beogradu iz vatrenog oružja teško ranjen navijač Partizana N. K. (30).

Prema neslužbenim informacijama, prava meta napada najvjerojatnije je bio bivši vođa navijačke skupine 'Zabranjeni' - Nenad Alajbegović Alibeg, čovjek koji je do sada preživio najmanje deset atentata, piše Telegraf.

Očevici navode da je maskirani napadač s kapuljačom ušao u restoran i uputio se prema stolu na prvom katu, u blizini toaleta, gdje su sjedili N. K. i Alajbegović. Svjedoci tvrde da je napadač oko 45 sekundi stajao tik iza njih, navodno gledajući u telefon.

U jednom trenutku iznenada je izvukao pištolj i započeo pucnjavu. Alajbegović je reagirao instinktivno, skočio je sa stolca i pobjegao uz stepenice, uspjevši izbjeći hice. Napadač se tada usmjerio na N. K. te u njega ispalio cijeli spremnik, ukupno osam metaka koji su pogodili područje trbuha i ekstremiteta.

Nakon ispaljivanja hitaca napadač je pobjegao u nepoznatom smjeru. Teško ranjeni N. K. hitno je prevezen u Urgentni centar, gdje je, zbog opasnih ozljeda, odmah upućen na operacijski stol. Liječnici se bore za njegov život.

Tko je Alibeg?

Policija je odmah po dojavi blokirala veći dio Novog Beograda u sklopu akcije 'Vihor 3', kojom se zatvaraju ključne prometnice i provodi intenzivna potraga za počiniteljem. Istraga ide u smjeru da je pucnjava nastavak serije međusobnih obračuna kriminalnih klanova koji mjesecima potresaju srpsku metropolu.

Nenad Alajbegović Alibeg (44) godinama je jedno od najpoznatijih imena beogradskog podzemlja i navijačkih obračuna. Bivši je vođa skupine 'Zabranjeni', zaraćene s frakcijom 'Alkatraz'.

U medijima se spominje kao osoba s više od 60 kaznenih prijava, ponajviše za nasilje, oružje i trgovinu drogom. Prvi put je priveden sa samo 12 godina. Više puta je osuđivan, uključujući i na 7 godina i 4 mjeseca zatvora zbog ilegalnog oružja i eksploziva.

Priveden je bio i u inozemstvu, među ostalim u Banjoj Luci. Iz zatvora je izašao u ožujku 2025. Poznat je po tome što je u posljednjih 20-ak godina preživio niz atentata, a prema medijskim navodima, najmanje deset pokušaja ubojstva.

