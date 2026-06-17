Trump proglasio pobjedu na Bliskom istoku, Tonči Tadić: 'Niti jedan cilj nije realiziran'

Je li gotovo s divljanjem cijena nafte i avio karata? Je li gotovo sa strahom od novog udara inflacije? Nakon tri i pol mjeseca rata zbog kojih pati ekonomija cijelog svijeta, Amerika i Iran postigli su dogovor. Iako nije službeno objavljen, u medijima se pojavio sporazum od 14 točaka. Otvara se Hormuz a promet se u roku 30 dana mora normalizirati, Iran neće proizvoditi nuklearno oružje, Amerikanci im ukidaju sankcije.

"Neka nafta poteče", napisao je Donald Trump čim je objavljeno da je postignut dogovor s Iranom. Iako se Hormuz u memorandum izravno ne spominje, očekuje se da bi u petak, kad se sporazum formalno potpiše, trebala krenuti normalizacija prometa kroz tjesnac.

"Svjetska ekonomija će malo odahnuti, jer do sada je bilo sve nepoznato. Bilo je problema s gorivima na različitim mjestima na svijetu. Ovo, ako potraje, bit će dobro", kaže naftni stručnjak Davor Štern.

Ovo "ako potraje" čini se ključnim, jer Trump je danas sa samita G7 u Francuskoj upozorio da sporazum nije konačan. "Ako mi se ne bude sviđalo, ako se ne budu ponašali kako treba, odmah ćemo se vratiti bacanju bombi, ravno njima na glavu", izjavio je Trump.

'Niti jedan od ciljeva nije realiziran'

Prema tekstu memoranduma koji je objavio CNN - osim prekida vatre i otvaranja Hormuza, Iran se, kao, obavezao da neće razvijati nuklearno oružje. Kada je rat krenuo, Trump je kao ciljeve spominjao bezuvjetnu kapitulaciju i smjenu režima u Teheranu, uništavanje i nuklearnog programa i balističkih kapaciteta i svih proxyja, od Hezbolaha do Hamasa. Od tada je pobjedu proglasio više desetaka puta.

"Niti jedan od tih ciljeva nije realiziran. Dakle, ako netko postavi svoje ratne ciljeve, a ne realizira ih, onda ne možemo govoriti da je pobijedio u ratu", tumači vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić.

Osim što će SAD dopustiti Iranu prodaju nafte, Teheran bi, prema nacrtu sporazuma, mogao dobiti pristup razvojnom fondu od 300 milijardi dolara. Ili ne. "To nije istina. Ljudi mogu ulagati ako to žele. Mislim, što bih trebao učiniti, reći da nikome nikada nije dopušteno ulagati? Ne. Mi ne ulažemo. Ne ulažemo ni deset centi", još je jedna zbunjujuća Trumpova izjava u srijedu.

Amerika zato ukida sankcije koje je Iranu nametnuo sam Trump, što je opet dalo materijala late night komičarima. "Samo je veliki Donald Trump mogao voditi skupi rat kako bi natjerao Sjedinjene Države da ukinu sankcije koje je Iranu uveo Donald Trump. Riječima velikog Winstona Churchilla, "izigrao si sam sebe"", osvrnuo se u posljednjoj emisiji "The Daily Showa" veliki Jon Stewart.

'Ja sam glavni'

Ništa to Trumpa ne dotiče. "Ja sam glavni", rekao je kada je jutros zadnji stigao na samit. A što se nuklearnog programa tiče, tisuće poginulih iranskih vojnika i civila, kao i deseci poginulih američkih vojnika čine se uzaludnim, jer na kraju nema garancije da ga Teheran neće nastaviti. Drugim riječima, analitičari će rat nazvati potpuno nepotrebnim. "Sad smo svi sretni da se vraćamo na početno stanje, uz Iran koji će dobiti sve te puste milijarde koji se spominju u memorandumu, uz Iran koji je u poziciji da može bilo kada blokirati Hormuz. I pritom nitko živ ne znam što će biti s njihovim nuklearnim programom. Dakle, to je ishod cijele priče", kaže Tadić.

Ipak, cijene nafte bi se trebale stabilizirati, a od svega bi opet trebala profitirati Amerika. "To je apsolutno financijski uspjeh, i njegova politika "drill, baby, drill" je upravo sada došla do izražaja, jer Amerikanci nisu nikada toliko proizveli i prodali nafte po ovim visokim cijenama kao što su sada", podsjeća Davor Štern.

I dok Trump danas priča kako su mogli nastaviti bombardirati Iran još dvije godine bez sporazuma, zanimljivo je da se u memorandumu niti jednom ne spominje glavni mu saveznik - Izrael, koji već tjednima vojno djeluje u Libanonu. Na pitanje želi li da Izrael zaustavi svoju vojnu kampanju, Trump je danas izjavio, "želim da se Izrael može zaštititi, ali želim da koriste zdrav razum".

Izraelski mediji otkrivaju da Trump nije dao uvid u sporazum s Iranom ni Benjaminu Netanjahuu, a kamoli drugim saveznicima, koje su recimo uvijek konzultirali i stariji i mlađi Bush.

"Uvijek se tražila njihova privola, uvijek se išlo preko Vijeća sigurnosti, uvijek se pokušavalo postići nekakav međunarodni kontekst toga. Međutim, ovdje gazda rješava probleme sam. On sam šamara Iran, on sam od njih traži već prve noći bezuvjetnu kapitulaciju i navodi niz zahtjeva i ništa manje od toga. A sad s istim tim ljudima pregovara", zaključuje Tonči Tadić.

Na gubitku su tako i obični Iranci koji su se nadali da će rat donijeti barem smjenu režima, kako je Trump obećavao. Njegovo obećanje, kako se čini, ludom je radovanje.