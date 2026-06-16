Procurio nacrt sporazuma od 14 točaka: Iran će iz rata izaći kao apsolutni pobjednik?

U javnost je procurio nacrt sporazuma od 14 točaka koji bi Sjedinjene Američke Države i Iran trebali potpisati u petak. Do kopije sporazuma navodno je došla agencija Al Arabiya English. Ako se ovaj nacrt pokaže vjerodostojnim, Teheran bi iz višemjesečnog sukoba mogao izaći kao veliki pobjednik.

Dokument predviđa postupno ukidanje svih američkih i međunarodnih sankcija, obnovu gospodarskih odnosa i najmanje 300 milijardi dolara pomoći za razvoj i obnovu Irana. Također, Iran se ne obvezuje da će odustati od nuklearnog programa, a pitanje obogaćenog materijala i ostala nuklearna pitanja rješavat će se u konačnom sporazumu.

U nastavku donosimo svih 14 točaka sporazuma:

Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima u aktualnom ratu, potpisivanjem ovog memoranduma o razumijevanju proglašavaju trenutačni i trajni završetak rata na svim bojištima, uključujući Libanon, te se obvezuju da od sada neće pokretati nikakve neprijateljske akcije jedni protiv drugih i da će se suzdržati od prijetnje silom ili uporabe sile jedni protiv drugih. Konačni sporazum potvrdit će odredbe ovog članka i preostalih članaka. Iran i SAD se obvezuju da će poštivati međusobni suverenitet i teritorijalnu cjelovitost te se suzdržati od miješanja u unutarnje poslove druge strane. Obje strane se obvezuju da će u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produljenja uz obostrani pristanak, postići konačni sporazum. Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju SAD će ukinuti pomorsku blokadu, spriječiti svako ometanje ili opstrukciju Irana te u roku od najviše 30 dana obnoviti promet u punom kapacitetu. Brodski promet bit će razmjeran razini prometa Irana prije rata. Također, SAD se obvezuje povući svoje snage iz okolnih područja u roku od 30 dana nakon konačnog sporazuma. Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju Iran će poduzeti sve potrebne korake kako bi se u roku od 30 dana obnovilo kretanje trgovačkih brodova iz Perzijskog zaljeva prema Omanskom moru i obrnuto, na razinu prije rata. U obzir će se uzeti potreba uklanjanja tehničkih prepreka i neutralizacije mina koje će provesti Iran. SAD se obvezuje da će, zajedno s regionalnim partnerima, izraditi sveobuhvatan plan za obnovu i gospodarski razvoj Irana, usuglašen s obje strane, uz osiguravanje financiranja od najmanje 300 milijardi dolara. Mehanizam provedbe tog plana, kao dio konačnog sporazuma, bit će oblikovan u roku od 60 dana. SAD se obvezuje da će, prema rasporedu koji će biti dogovoren kao dio konačnog sporazuma, ukinuti sve vrste sankcija s kojima se Iran suočava. To uključuje rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Odbora guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i sve jednostrane američke sankcije, i primarne i sekundarne. Iran ponavlja da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje. Zemlje su se dogovorile da će se sudbina obogaćenog materijala i sudbina svih drugih međusobno dogovorenih pitanja povezanih s nuklearnim programom, uključujući iranske nuklearne potrebe, na odgovarajući način riješiti u konačnom sporazumu. Konačni sporazum potvrdit će odredbe ovog članka. Iran i SAD dogovorili su se da će do postizanja konačnog sporazuma zadržati postojeće stanje. Iran će ga zadržati u svom nuklearnom pogonu, a SAD neće uvoditi nove sankcije Iranu niti jačati svoje snage u regiji. SAD se obvezuje da će odmah nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju, i do datuma ukidanja sankcija, američko Ministarstvo financija izdavati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, petrokemijskih proizvoda i njihovih derivata te za sve povezane usluge, uključujući bankarske usluge, osiguranje, prijevoz i slično. SAD se obvezuje da će, u svjetlu napretka pregovora prema konačnom sporazumu, iranska zamrznuta ili ograničena sredstva i imovina biti oslobođeni i potpuno stavljeni na raspolaganje. Ta će se sredstva koristiti za bilo koju konačnu isplatu korisniku koju odredi Središnja banka Islamske Republike Iran i bit će potpuno dostupna za korištenje, bez obzira na to nalaze li se na glavnom računu ili su prenesena. SAD se obvezuje izdati sve potrebne dozvole i licence na toj osnovi. Iran i SAD dogovorili su se da će se uspostaviti provedbeni mehanizam za nadzor uspješne provedbe konačnog sporazuma i budućeg poštivanja obveza iz tog sporazuma. Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju, i nakon što dobije jamstva o početku provedbe članaka 4, 5, 10 i 11 ovog memoranduma o razumijevanju te o nastavku provedbe tih koraka, Iran i SAD ući će u pregovore o konačnom sporazumu isključivo u vezi s preostalim člancima. Konačni sporazum bit će odobren obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.