Povlači se paralela koja zabrinjava hrvatske navijače: 'To smo već vidjeli na Euru…'

Nakon poraza Hrvatske od Engleske na Svjetskom prvenstvu, iz SAD-a se javio novinar Marko Vargek s analizom koja je dodatno otvorila pitanja oko forme i sustava Vatrenih.

Vargek ističe kako se reprezentacija brzo vratila u bazu te da je poraz, iako bolan, već stavljen iza momčadi. Ipak, naglašava da ključna pitanja tek slijede, prije svega odluke izbornika Zlatko Dalić oko mogućih taktičkih promjena.

“Čekamo obraćanje izbornika i najviše nas zanima hoće li doći do promjena u sustavu. Promjena će sigurno biti”, poručuje Vargek, dodajući kako bi se Hrvatska mogla vratiti i na početnu formaciju.

Posebno je naglasio defenzivne probleme, istaknuvši da je obrana bila pod velikim pritiskom.

“Imamo problem u obrani, to je jasno. Englezi su bili previše komotni, a Livaković je imao sedam ozbiljnih obrana”, rekao je, dodajući da to dovoljno govori o neravnoteži na terenu.

Ipak, Vargek vidi i pozitivne strane, povratak u utakmicu u dva navrata te individualne dobre reakcije pojedinih igrača, ali upozorava da ukupna slika mora biti stabilnija.

U kontekstu prolaska skupine, smatra da bi tri do četiri boda mogla biti dovoljna, ali naglašava kako Hrvatska ima dovoljno kvalitete da ode dalje, uz uvjet da se isprave greške.

“Panama je nezgodna i taktički nepredvidiva, a takve momčadi Hrvatskoj znaju stvarati probleme”, upozorava Vargek.

Na kraju dodaje i psihološku komponentu, podsjećajući na ranije turnire gdje su se nakon jednog kiksa problemi znali nastaviti.

“Najvažnije je psihološki pripremiti momčad da se ne ponovi scenarij s prošlog Eura”, zaključio je.

Prenosimo javljanje u cijelosti:

"Reprezentacija se vratila odmah nakon utakmice. To je poraz koji je zabolio, ali je već zaboravljen. Čekamo obraćanje izbornika Dalića i najviše nas zanima koje su promjene, a promjena će sigurno biti, pogotovo u sustavu. Vraćamo li se našoj početnoj formaciji, to je pitanje dana. Slijede razgovori jedan na jedan i video analize... Dobre stvari su to da smo se dva puta vratili, Livaković je imao sedam ozbiljnih obrana, ali to govori koliko su Englezi bili komotni. Hrvatska ima problema u obrani to je jasno."

"Vjerojatno tri, a sigurno četiri boda bila bi dovoljna za prolazak skupine. Hrvatska ima dovoljno kvalitete. Imamo i mana koje sada drugi vide. Panama je divlja i taktički neorganizirana momčad s kakvima je Hrvatska znala imati problema, ali to ne mora ništa značiti. Ono što mene plaši je da se ne ponovi Euro 2024. kada smo izgubili od Španjolske, a onda i protiv Albanije kiksali. Hoćete ili nećete ta sumnjam se uvuče i ono što je najpotrebnije je psihološki spremiti momčad."