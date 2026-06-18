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BiH i Švicarska igraju na najskupljem stadionu ikad izgrađenom: Pogledajte kako izgleda

BiH i Švicarska igraju na najskupljem stadionu ikad izgrađenom: Pogledajte kako izgleda
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Foto: Stu Forster/Getty images/Profimedia

Ovo impozantno zdanje već je ugostilo Super Bowl LVI 2022. godine, a 2023. bio je domaćin WrestleManije

18.6.2026.
19:14
Sportski.net
Stu Forster/Getty images/Profimedia
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Bosna i Hercegovina nakon prvog kola Svjetskog prvenstva ima jedan bod iz susreta protiv domaćina Kanade, a identičan učinak bilježi i Švicarska koja je remizirala s Katarom. Večerašnji okršaj mogao bi već sada imati velik utjecaj na rasplet skupine i borbu za nokaut fazu.

Utakmica se igra na jednom od najspektakularnijih stadiona turnira, modernom zdanju u Inglewoodu, poznatom kao “Los Angeles Stadium” tijekom Mundijala. Riječ je o objektu koji inače nosi ime SoFi Stadium i koji je dom NFL momčadi Los Angeles Rams i Los Angeles Chargers.

Iako nosi naziv Los Angeles Stadium, stadion se zapravo nalazi u Inglewoodu, gradu koji je postao jedno od središta velikih sportskih i zabavnih događaja u SAD-u.

BiH i Švicarska igraju na najskupljem stadionu ikad izgrađenom: Pogledajte kako izgleda
Foto: Richard HEATHCOTE/Getty images/Profimedia

Za potrebe Svjetskog prvenstva stadion je prošao značajne prilagodbe. Najveća promjena odnosi se na teren – umjesto standardne umjetne podloge, postavljena je prirodna trava preko postojeće strukture, što je podignulo razinu igrališta i promijenilo uvjete igre.

Kapacitet stadiona iznosi nešto više od 70.000 gledatelja, a očekuje se i snažna podrška navijača Bosne i Hercegovine koji će večeras pokušati stvoriti atmosferu kao da se igra na domaćem terenu.

Dimenzije terena također su prilagođene FIFA-inim standardima, za razliku od NFL formata koji je uži, nogometni teren sada ima širinu od 68 metara, što je značajno povećanje u odnosu na američki nogomet.

Ovo impozantno zdanje već je ugostilo Super Bowl LVI 2022. godine, a 2023. bio je domaćin WrestleManije. U narednim godinama očekuju ga još veći događaji, uključujući Super Bowl LXI te ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara 2028., kada će stadion biti pretvoren u najveći olimpijski bazen u povijesti Igara.

Izgradnja SoFi Stadiona trajala je od 2016. do 2020. godine, a ukupna investicija od oko šest milijardi dolara čini ga najskupljim stadionom ikad izgrađenim.

Bosna I HercegovinašvicarskaStadion
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