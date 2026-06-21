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Zaboravite ocat: Za savršeno čiste prozore treba vam samo jedan sastojak iz kuhinje

Zaboravite ocat: Za savršeno čiste prozore treba vam samo jedan sastojak iz kuhinje
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Foto: Shutterstock

S ovim jednostavnim trikom, pogled na svijet kroz vaše prozore bit će kristalno jasan i bez ijedne mrlje

21.6.2026.
22:04
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Pogled kroz prozor često pokvare prljavština, prašina i ružne mrlje, osobito ljeti kad sunce i pelud čine svaku nesavršenost vidljivom.

Čišćenje stakla može biti frustrirajuće jer uobičajena sredstva često ostavljaju tvrdokorne tragove, no postoji jednostavno i jeftino rješenje.

Moćan saveznik iz vaše šalice

Rješenje za savršeno blistave prozore krije se u najobičnijem crnom čaju. On sadrži spoj zvan tanin, koji s nevjerojatnom lakoćom otapa masnoću i prljavštinu. Taninska kiselina prirodno razgrađuje mrlje poput otisaka prstiju, peludi i prašine, čime se smanjuje potreba za napornim ribanjem.

Ovo je ujedno ekološko i iznimno jeftino rješenje jer koristite ono što već imate kod kuće, izbjegavajući agresivne kemikalije i dodatne troškove.

Kako oprati prozore u nekoliko minuta

Postupak je nevjerojatno jednostavan, a potrebna su vam samo tri sastojka.

Sastojci:

  • 4 vrećice crnog čaja
  • 250 ml kipuće vode
  • Boca s raspršivačem

Postupak:

  1. Vrećice čaja prelijte kipućom vodom i pustite da odstoje desetak minuta kako bi otpustile što više tanina.
  2. Izvadite vrećice i pričekajte da se tekućina u potpunosti ohladi na sobnu temperaturu.
  3. Ohlađeni čaj ulijte u bocu s raspršivačem.
  4. Poprskajte otopinu po staklu i obrišite čistom krpom od mikrovlakana. Za kraj, suhom stranom ispolirajte staklo do besprijekornog sjaja.

Dodatni savjeti za najbolje rezultate

Kako biste postigli profesionalne rezultate bez ijedne mrlje, slijedite i ove savjete. Jedna od najčešćih pogrešaka je pranje prozora po jakom suncu jer se sredstvo prebrzo suši i ostavlja tragove. Idealno vrijeme je oblačan, ali suh dan. Uvijek čistite od vrha prema dnu i ne zaboravite prvo obrisati okvire kako biste spriječili razmazivanje prašine. Krpe od mikrovlakana vaš su najbolji saveznik jer ne ostavljaju dlačice i jamče visoki sjaj.

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