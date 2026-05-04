Neobičan sastojak za kremastu tjesteninu, milijune je oduševio ovaj recept: 'Zašto je tako dobro'

Malo tko može odoljeti zdjeli vruće tjestenine, no priprema umaka od početka usred užurbanog radnog tjedna često djeluje kao prezahtjevan pothvat. Upravo zato sve veću pozornost privlače brza i praktična rješenja – među kojima se ističe jedan od najpopularnijih recepata 2025. godine, koji kao osnovu za iznimno kremast umak koristi svima dobro poznati namaz, a gotov je za svega nekoliko minuta.

Ovaj recept stekao je veliku popularnost na TikToku, a temelji se na naizgled neobičnoj, ali vrlo uspješnoj kombinaciji okusa koja potvrđuje da se kulinarska pravila neprestano mijenjaju, piše Mirror.

#recipe #pasta #hummus #foodtok ♬ Delicious Eats - Heston Mimms & Imuno @foodiligence New York Times Top 50 Recipes of 2025 | Hummus Pasta @nytcooking @christianreynoso - Salt - 12 oz bucatini - ¼ cup olive oil - 4 garlic cloves - large shallot - 1 cup plain hummus - 1 lemon, zested and juiced Bring a large pot of heavily salted water to a boil, add pasta and cook until al dente, reserving 1 cup of the pasta cooking water, then drain and set aside. In a large skillet over medium heat, warm the olive oil and add garlic, shallot, and a pinch of salt, cooking and stirring until fragrant and slightly softened, about 2 minutes. Stir in the hummus and ½ cup reserved pasta water until the mixture becomes a loose, smooth sauce, then add lemon zest and juice. Turn heat to medium-low, add the cooked pasta, and toss well to coat, seasoning with salt to taste and adding more pasta water as needed to reach desired consistency. Transfer to serving bowls, drizzle with more olive oil if desired, and top with fresh herbs and sesame seeds before serving immediately. #cooking

Recept u New York Timesu

Ryan Miller, na društvenim mrežama poznatiji kao Foodiligence, posvetio se projektu rekreiranja 50 najpopularnijih recepata s popisa New York Timesa za 2025. godinu. U jednom od svojih videa podijelio je i ovaj recept za tjesteninu, koji je osvojio publiku, no priznaje da je u početku bio skeptičan.

"New York Times je ovaj recept rangirao na 28. mjesto, a koristi jedan sastojak koji, po mom mišljenju, nikada ne bi trebao biti u tjestenini. Ali zašto je bilo tako dobro?", upitao se.

Tajni sastojak nije ništa drugo nego humus. Recept je osmislio chef i pisac Christian Reynoso, koji koristi humus kao savršenu podlogu za dodavanje bogatstva okusa umaku bez potrebe za klasičnom pripremom.

Christian je objasnio svoju ideju: "Humus sa svojim orašastim okusom, fantastičan je namaz ili čak preljev za salatu, ali može biti i izvrsna baza za umak za tjesteninu. Malo češnjaka i ljutike poprženih na maslinovom ulju, uz svježi limunov sok i koricu, pomažu obogatiti gotovi humus. Uz malo vode, humus se dovoljno razrijedi da postane kremasti umak koji u potpunosti oblaže tjesteninu. Možete dodati slanutak, svježe začinsko bilje, za'atar ili gotovo bilo koje pečeno ili svježe povrće, i jelo će dobiti vaš osobni pečat."

Čak je i Ryan Miller, nakon što je isprobao jelo, priznao da je bio u krivu: "I dalje se čini pogrešnim, ali pet zvjezdica i 1600 recenzija ne lažu." Ryanov video pregledan je više od 1,5 milijuna puta, prikupivši preko 63.000 lajkova i stotine komentara oduševljenih korisnika koji su isprobali recept.

Foto: Pixabay

Recept za kremastu tjesteninu s humusom

Priprema je iznenađujuće jednostavna i brza, a rezultat je jelo restoranske kvalitete.

Sastojci:

Tjestenina po izboru

Sol

Maslinovo ulje

2-3 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

1 ljutika, sitno nasjeckana

1 šalica humusa

1 limun (korica i sok)

Svježe začinsko bilje (npr. peršin, bosiljak) ili sjemenke sezama za posluživanje

Postupak:

Zakuhajte veliki lonac posoljene vode. Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju dok ne bude al dente. Prije cijeđenja, sačuvajte otprilike jednu šalicu vode od kuhanja. Ocijedite tjesteninu. U velikoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte malo maslinovog ulja. Dodajte nasjeckani češnjak, ljutiku i prstohvat soli. Dinstajte uz često miješanje oko dvije minute, dok ne zamirišu i malo omekšaju. U tavu dodajte humus i pola šalice sačuvane vode od tjestenine. Miješajte dok se humus ne pretvori u rjeđi i glađi umak. Umiješajte limunovu koricu i sok. Smanjite vatru na lagano. Dodajte kuhanu tjesteninu u tavu s umakom. Dobro promiješajte da se sva tjestenina ravnomjerno obloži. Posolite po ukusu. Ako je umak pregust, dodajte još malo sačuvane vode od kuhanja dok ne postignete željenu kremastu konzistenciju. Jelo prebacite u tanjure. Po želji pokapajte s još malo maslinovog ulja i pospite svježim začinskim biljem ili sjemenkama sezama. Poslužite odmah.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Savršen spoj za svaku priliku: Pripremite hrskavu piletinu i kremastu krumpir salatu