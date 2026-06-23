Hokejski savez odgovorio Šimuniću: 'Glavina se obvezao isplatiti 500.000 eura'

Direktor Hrvatskog hokejskog saveza Slaven Zlatar odgovorio je na prozivke gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, koji je na društvenim mrežama objavio račune vezane uz poslovanje Saveza te doveo u pitanje isplate tvrtki ATI d.o.o. i podizanje više od 28.000 eura gotovine.

Zlatar odbacuje sve navode o mogućim nepravilnostima te poručuje da je organizacija Svjetskog prvenstva u dvoranskom hokeju 2025. godine provedena zakonito i transparentno. Ističu kako se objavljeni računi odnose na organizaciju Svjetskog prvenstva u dvoranskom hokeju, koje je održano od 3. do 9. veljače 2025. godine u Poreču.

'Nismo obveznici javne nabave'

Iz Savez naglašavaju kako nisu obveznik provođenja postupka javne nabave jer su tijekom 2024. godine prihodi iz javnih izvora činili manje od 50 posto ukupnih prihoda. Zbog toga su, tvrde, sukladno važećim propisima, imali pravo bez provođenja postupka javne nabave odabrati tvrtku ATI d.o.o. iz Pule kao poslovnog partnera za organizaciju prvenstva.

Podsjećaju i da su Hrvatski hokejski savez, koji je zastupao predsjednik Damir Hrupec, te Ministarstvo turizma i sporta, koje je zastupao ministar Tonči Glavina, 31. siječnja 2025. godine – samo tri dana prije početka prvenstva – potpisali Ugovor o sufinanciranju troškova organizacije Svjetskog prvenstva.

Tim se ugovorom Ministarstvo obvezalo Savezu isplatiti 500.000 eura, osiguranih u državnom proračunu za 2025. godinu te projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Ugovor je, navode, sklopljen temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom hokejskom savezu za organizaciju prvenstva u Poreču.

'Sve račune dostavili smo upravo Šimuniću'

Zlatar ističe kako dokumenti koje je objavio Viktor Šimunić nisu otkriveni neovisnim istraživanjem, nego ih je Savez sam dostavio temeljem zahtjeva za pristup informacijama.

"Račune koje je objavio gospodin Viktor Šimunić dostavio mu je upravo Hrvatski hokejski savez. Na njegov prvi zahtjev za pristup informacijama zatraženi su svi bankovni izvodi za 2025. godinu, koje smo dostavili 8. svibnja 2026. godine.

Nakon toga, drugim zahtjevom od 13. svibnja zatražio je konkretne račune iz 2025. godine, među kojima i račune tvrtke ATI d.o.o., koje smo dostavili 27. svibnja", rekao je Zlatar.

Računi se odnose na smještaj, prehranu i prijevoz

Dodaje kako se računi koje je Šimunić objavio odnose na stvarne troškove organizacije Svjetskog prvenstva.

"Riječ je o troškovima smještaja i prehrane sportaša, stručnih timova, službenih osoba, sudaca, delegata i volontera, kao i troškovima lokalnog prijevoza te prijevoza na relaciji zračna luka – Poreč i Poreč – zračna luka.

Tvrtka ATI d.o.o. bila je na glasu kao pouzdan i odgovoran organizator takvih usluga, zbog čega joj je povjeren posao organizacije smještaja i prijevoza velikog broja sudionika tijekom razdoblja od 31. siječnja do 10. veljače 2025. godine."

Ministarstvu dostavljena kompletna dokumentacija

Iz Saveza ističu da su, sukladno članku 5. Ugovora o sufinanciranju, Ministarstvu turizma i sporta bili obvezni dostaviti opisno i financijsko izvješće u pisanom i elektroničkom obliku te naglašavaju kako su tu obvezu u cijelosti ispunili.

"Ministarstvu je dostavljena doslovno svaka preslika računa vezana uz organizaciju Svjetskog prvenstva, uključujući i račune koje je objavio gospodin Šimunić. Zbog toga odbacujemo bilo kakve tvrdnje o nepravilnostima jer za sve troškove postoji uredna dokumentacija."

Odgovor na tvrdnje o podizanju 28.000 eura

Savez se posebno osvrnuo i na Šimunićevu tvrdnju da je iz poslovanja podignuto više od 28.000 eura gotovine na bankomatima.

"Novac podignut na bankomatima uredno je evidentiran u blagajni Hrvatskog hokejskog saveza, a svaki iznos knjigovodstveno je evidentiran s točno određenom namjenom plaćanja. Takvo poslovanje predstavlja zakonito i uredno financijsko poslovanje, a ne ono na što se insinuira u objavi, odnosno da bi odgovorne osobe novac zadržale za sebe. To je vrlo lako provjeriti uvidom u poslovne knjige."

'Odbacujemo sve sumnje u nepravilnosti'

Na kraju Zlatar ističe da se Hrvatski hokejski savez tijekom svog dugogodišnjeg rada uvijek vodio načelima financijske discipline i odgovornosti.

"Još jednom odbacujemo bilo kakve sumnje u nepravilnosti u radu Saveza i utrošku sredstava, posebno kada je riječ o organizaciji Svjetskog prvenstva u dvoranskom hokeju 2025., koje je bilo jedno od najvećih sportskih događaja održanih u Republici Hrvatskoj tijekom prošle godine", zaključio je direktor Hrvatskog hokejskog saveza Slaven Zlatar.