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PRIVELA GA POLICIJA /

Ukrajinac naočalama kriomice snimao nagu djecu u Istri: Uhvaćen je

Ukrajinac naočalama kriomice snimao nagu djecu u Istri: Uhvaćen je
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži

3.8.2026.
14:28
Hina
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Istarska policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjim ukrajinskim državljaninom kojeg sumnjiči da je počinio kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju i teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Naime, 1. kolovoza oko 15 sati djelatnik zaštitarske tvrtke je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao ukrajinskog državljanina kako naočalama kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije.

Policijski službenici su proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Priveden u pritvorsku jedinicu

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 2. kolovoza u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja.

Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192.

DjecaPornografijaIskorištavanje DjeceZlostavljanjeIstraPolicija
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