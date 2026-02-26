FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAMO 15 MINUTA POSLA /

Zaboravite avokado: Ovaj jeftini namaz novi je hit recept za doručak

Zaboravite avokado: Ovaj jeftini namaz novi je hit recept za doručak
×
Foto: Shutterstock

Riječ je o namirnici koja je jednako kremasta, ukusna i suptilno voćna, a istovremeno znatno povoljnija. Ako ste spremni unijeti svježinu u jutarnju rutinu, tost s lima grahom mogao bi postati vaš novi favorit za doručak

26.2.2026.
7:03
Antonela Ištvan
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Avokado tost godinama je vladao jelovnicima za doručak i bio je nezaobilazan odabir u brojnim kafićima i restoranima. Ipak, čini se da je popularnost ovog jela dosegnula svoj vrhunac. Mnogima je taj recept već pomalo dosadio, a visoka cijena avokada čini ga luksuzom koji malo tko može priuštiti svakodnevno.

Srećom, za sve ljubitelje kremastih i slanih doručaka postoji izvrsna alternativa. Riječ je o namirnici koja je jednako kremasta, ukusna i suptilno voćna, a istovremeno znatno povoljnija. Oni koji su je isprobali, prenosi Mirror, opisuju njezin okus kao "iznenađujuće slastan". Ako ste spremni unijeti svježinu u jutarnju rutinu, tost s lima grahom mogao bi postati vaš novi favorit.

Recept za tost s namazom od lima graha

Osim što je ukusan, ovaj obrok je i iznimno zdrav. "Ovo jelo je fenomenalno, ima nizak udio ugljikohidrata, a bogato je vlaknima i proteinima. Također igra važnu ulogu u metaboličkom zdravlju'', istaknuli su kulinarski stručnjaci. Recept je predviđen za dvije osobe, a priprema traje samo petnaest minuta.

Sastojci:

Za namaz:

  • jedna konzerva lima graha od otprilike 400 grama
  • jedan mladi luk
  • šaka svježeg špinata
  • malo maslinovog ulja
  • sok polovice limuna

Za posluživanje:

  • dvije do četiri kriške kruha
  • cjeloviti senf
  • jedna rajčica
  • crveni luk
  • dodatno malo mladog luka za ukrašavanje

Postupak pripreme korak po korak: 

  1. Pripremite sastojke za namaz: Za početak, dobro ocijedite konzervu lima graha. Zatim grah stavite u blender ili sjeckalicu zajedno s mladim lukom, svježim špinatom, malo maslinovog ulja i svježe iscijeđenim limunovim sokom.
  2. Izmiksajte namaz: Miksajte sve sastojke dok ne dobijete potpuno glatku i baršunastu smjesu. Ako je potrebno, zaustavite blender i lopaticom skinite ostatke sa stijenki kako bi se sve ravnomjerno sjedinilo. Lima grah će se pretvoriti u svilenkasti namaz s nježnim i voćnim okusom koji iznenađujuće podsjeća na avokado.
  3. Složite tost: Kruh tostirajte po želji, a zatim svaku krišku premažite tankim slojem cjelovitog senfa. Preko senfa bogato nanesite pripremljeni namaz od lima graha i ravnomjerno ga rasporedite. Na kraju, tost ukrasite ploškama svježe rajčice, crvenog luka i sitno nasjeckanog mladog luka.

Ovaj jednostavan, zdrav i povoljan obrok idealan je za početak dana, a nudi bogatstvo okusa i hranjivih tvari bez opterećenja za kućni budžet. Vrijeme je da isprobate nešto novo i dopustite da vas okus ovog namaza ugodno iznenadi.

POGLEDAJTE GALERIJU 

POGLEDAJTE VIDEO Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima

NamazDoručakReceptGrah
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx