Zaboravite avokado: Ovaj jeftini namaz novi je hit recept za doručak

Avokado tost godinama je vladao jelovnicima za doručak i bio je nezaobilazan odabir u brojnim kafićima i restoranima. Ipak, čini se da je popularnost ovog jela dosegnula svoj vrhunac. Mnogima je taj recept već pomalo dosadio, a visoka cijena avokada čini ga luksuzom koji malo tko može priuštiti svakodnevno.

Srećom, za sve ljubitelje kremastih i slanih doručaka postoji izvrsna alternativa. Riječ je o namirnici koja je jednako kremasta, ukusna i suptilno voćna, a istovremeno znatno povoljnija. Oni koji su je isprobali, prenosi Mirror, opisuju njezin okus kao "iznenađujuće slastan". Ako ste spremni unijeti svježinu u jutarnju rutinu, tost s lima grahom mogao bi postati vaš novi favorit.

Recept za tost s namazom od lima graha

Osim što je ukusan, ovaj obrok je i iznimno zdrav. "Ovo jelo je fenomenalno, ima nizak udio ugljikohidrata, a bogato je vlaknima i proteinima. Također igra važnu ulogu u metaboličkom zdravlju'', istaknuli su kulinarski stručnjaci. Recept je predviđen za dvije osobe, a priprema traje samo petnaest minuta.

Sastojci:

Za namaz:

jedna konzerva lima graha od otprilike 400 grama

jedan mladi luk

šaka svježeg špinata

malo maslinovog ulja

sok polovice limuna

Za posluživanje:

dvije do četiri kriške kruha

cjeloviti senf

jedna rajčica

crveni luk

dodatno malo mladog luka za ukrašavanje

Postupak pripreme korak po korak:

Pripremite sastojke za namaz: Za početak, dobro ocijedite konzervu lima graha. Zatim grah stavite u blender ili sjeckalicu zajedno s mladim lukom, svježim špinatom, malo maslinovog ulja i svježe iscijeđenim limunovim sokom. Izmiksajte namaz: Miksajte sve sastojke dok ne dobijete potpuno glatku i baršunastu smjesu. Ako je potrebno, zaustavite blender i lopaticom skinite ostatke sa stijenki kako bi se sve ravnomjerno sjedinilo. Lima grah će se pretvoriti u svilenkasti namaz s nježnim i voćnim okusom koji iznenađujuće podsjeća na avokado. Složite tost: Kruh tostirajte po želji, a zatim svaku krišku premažite tankim slojem cjelovitog senfa. Preko senfa bogato nanesite pripremljeni namaz od lima graha i ravnomjerno ga rasporedite. Na kraju, tost ukrasite ploškama svježe rajčice, crvenog luka i sitno nasjeckanog mladog luka.

Ovaj jednostavan, zdrav i povoljan obrok idealan je za početak dana, a nudi bogatstvo okusa i hranjivih tvari bez opterećenja za kućni budžet. Vrijeme je da isprobate nešto novo i dopustite da vas okus ovog namaza ugodno iznenadi.

