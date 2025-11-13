Mršavljenje ponekad može biti štetno: Izbjegnite ovih 11 skrivenih opasnosti dijeta

Izbjegavanje masnoća, smanjenje unosa ugljikohidrata i šećera – ako pokušavate smršavjeti dijetom, zasigurno niste jedini. Od 43 posto Britanaca koji žele izgubiti na težini, gotovo polovica vjeruje da je ključno izbjegavati kalorije.

Iako takav pristup može smanjiti brojku na vagi te posljedično umanjiti rizik od dijabetesa i nekih vrsta raka, sve je više dokaza da dijete zapravo nose niz potencijalnih opasnosti.

Studija objavljena u časopisu BMJ Nutrition Prevention & Health početkom ove godine otkrila je da su niskokalorične dijete povezane s povećanim rizikom od depresije. Znanstvenici su analizirali podatke nacionalnog zdravstvenog istraživanja na više od 28.000 odraslih osoba u Sjedinjenim Državama, uključujući kvalitetu njihove prehrane i simptome mentalnog zdravlja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Otkrili su da su osobe koje su slijedile dijetu s ograničenim unosom kalorija, posebno muškarci i osobe s indeksom tjelesne mase (ITM) koji ih svrstava u kategoriju prekomjerne težine, imale veću vjerojatnost za pojavu simptoma depresije. To uključuje loše raspoloženje, probleme s koncentracijom, gubitak interesa ili zadovoljstva, poremećaje spavanja, nisku razinu energije i promjene u apetitu, piše The Sun.

Kvaliteta hrane koju su sudionici jeli također je igrala važnu ulogu. Oni koji su konzumirali više ultraprerađene hrane, poput rafiniranih ugljikohidrata i prerađenog mesa, češće su prijavljivali višu razinu depresije u usporedbi s onima koji su se hranili mediteranskom prehranom bogatom cjelovitim namirnicama.

No, nije riječ samo o depresiji. Dijete vas također mogu izložiti riziku od srčanog udara, masne jetre, slabih kostiju i neplodnosti.

Nema sumnje da je održavanje zdrave tjelesne težine važno. ITM od 18,5 do 24,9 smatra se "zdravim" rasponom. Ako imate prekomjernu težinu, mršavljenje može pomoći u smanjenju rizika od visokog krvnog tlaka, bolesti srca i dijabetesa tipa 2. Međutim, važno je to činiti na ispravan način. Umjesto da se oslanjate na brze ili jo-jo dijete, usredotočite se na postupne promjene koje možete održavati cijeli život.

Na taj način možete smanjiti rizik od depresije, ali i nekoliko drugih komplikacija.

1. Hormonalne promjene

Ograničavanje unosa hrane znači da vaše tijelo proizvodi više hormona gladi, grelina. To usporava metabolizam i povećava apetit, objašnjava dr. Samantha Wild. Istovremeno, vaše tijelo proizvodi manje hormona leptina, koji regulira skladištenje masti, što potencijalno dovodi do nakupljanja više masnog tkiva.

Foto: Pexels

2. Povećanje tjelesne težine

Istraživanje objavljeno u časopisu Obesity Reviews otkrilo je da kratkoročne "brze" dijete često dovode do toga da ljudi vrate 30 do 65 posto izgubljene težine unutar jedne godine. Čak trećina osoba koje su na dijeti na kraju završi s većom težinom nego prije početka. Vaš metabolizam također je pogođen poremećajem u proizvodnji drugih hormona, uključujući hormon stresa kortizol i reverzni T3, hormon štitnjače, što tijelu znatno otežava proces stvaranja energije.

3. Problemi s plodnošću

Nedostatak hrane može utjecati i na vašu plodnost. "Bez dovoljno hrane, vaš mozak ne može slati specifične signale vašem reproduktivnom sustavu", kaže dr. Wild. Kod žena to može dovesti do smanjene razine estrogena, što može zaustaviti menstruaciju i ponekad dovesti do neplodnosti. Kod muškaraca je pogođena proizvodnja testosterona, što može smanjiti libido i seksualnu funkciju.

4. Probavne smetnje

Probavne smetnje, nadutost i drugi želučani problemi također su česti kod osoba na dijeti. Jedenje premalo hrane znači da hrani treba dulje da prođe kroz želudac i crijeva. "To vas može staviti u 'način preživljavanja'", kaže dr. Wild. Restriktivne dijete mogu dovesti do probavnih smetnji, mučnine, nadutosti i zatvora.

5. Problemi s crijevima i mikrobiomom

Restriktivne dijete koje izbacuju cijele skupine namirnica, poput ugljikohidrata ili hrane bogate vlaknima, mogu smanjiti raznolikost crijevnih bakterija. "Manje raznolik mikrobiom povezan je s probavnim problemima i slabijim imunitetom", kaže dijetetičarka Ro Huntriss. Dobro zdravlje crijeva ključno je jer utječe na raspoloženje, hormone, kožu, imunitet i zdravlje srca.

6. Rizik od srčanog udara

Ako dijeta uzrokuje nedostatak bilo kojeg nutrijenta potrebnog vašem tijelu, to može ugroziti zdravlje srca. "Brzo gubljenje težine može dovesti do abnormalnosti u radu i ritmu srca", kaže Ro. Nedostatak vitamina i minerala može uzrokovati neravnotežu elektrolita, koji igraju ključnu ulogu u održavanju pravilnog rada srca.

Foto: Pexels

7. Krhke kosti

Brzi gubitak težine može uzrokovati ozbiljnu štetu vašem kosturu. Istraživanje objavljeno u Journal of Bone and Mineral Research pokazalo je da kod žena u predmenopauzi starijih od 45 godina, gubitak težine veći od 14 posto u samo tri do četiri mjeseca rezultira značajnim gubitkom koštane mase.

8. Poremećaji u prehrani

Restriktivne dijete, brojanje kalorija, pa čak i vaganje hrane mogu dovesti do poremećaja u prehrani poput anoreksije i bulimije. Ponavljajući ciklus ograničavanja i prejedanja u jo-jo dijetama također može povećati rizik od tjeskobe, depresije i negativne slike o vlastitom tijelu.

9. Gubitak mišićne mase

Tijelo počinje razgrađivati mišićno tkivo za energiju kada slijedimo niskokalorične brze dijete. "Gubitak mišićne mase smanjuje vašu stopu metabolizma u mirovanju, što otežava dugoročno održavanje gubitka težine", kaže Ro. Prehrana bogatija proteinima i trening snage nekoliko puta tjedno mogu smanjiti rizik od gubitka mišićne mase.

10. Tanka kosa i suha koža

Teško je unijeti sve nutrijente potrebne za sjajnu kožu i gustu, sjajnu kosu kada ozbiljno ograničavate kalorije. Bez vitamina C, željeza i vitamina B skupine, mogli biste primijetiti promjene u izgledu i osjećaju vaše kose i kože.

11. Masna jetra

Prekomjerna masnoća pohranjena u stanicama jetre poznata je kao bolest masne jetre. Može biti uzrokovana prekomjernom težinom ili pretilošću, no istraživanja su pokazala da i stalno dobivanje i gubljenje na težini može uzrokovati masnu jetru. To može dovesti do oštećenja jetre, zatajenja, pa čak i raka.

Kako mršavjeti na ispravan način?

Mršavljenje je često nužno, no postoji ispravan način kako biste izbjegli opasne zdravstvene posljedice.

"Ne razmišljajte o tome kao o 'dijeti', već kao o dugoročnoj promjeni životnog stila", savjetuje Ro Huntriss. "Razmislite o tome što možete dodati, poput proteina i vlakana, umjesto onoga što oduzimate. Ovi nutrijenti pomažu vam da se osjećate sito, što prirodno smanjuje glad i čini gubitak težine puno lakšim."

Napunite tanjur povrćem i salatom, dodajte 100 do 150 grama kuhanih proteina (piletina, grah, riba, tofu) i oko 75 grama kuhanih ugljikohidrata (cjelovite žitarice ili škrobasto povrće). Uključite malu količinu zdravih masti, poput maslinovog ulja, orašastih plodova ili avokada. Deficit od 500 kalorija dnevno može dovesti do gubitka od oko pola kilograma tjedno.

Kako prepoznati pomodnu dijetu?

Pomodne dijete često obećavaju velike rezultate s vrlo malo dokaza. Sve što obećava dramatičan gubitak težine u kratkom vremenu vjerojatno je neodrživo, kao i svaka dijeta koja izbacuje cijele skupine namirnica. Osim ako to nije iz medicinskih razloga, takav pristup se ne preporučuje i može dovesti do nutritivnih nedostataka. Također, izbjegavajte svaku dijetu koja nema znanstvenu podlogu.

Za daljnje savjete posavjetujte se s liječnikom ili potražite informacije na stranicama vjerodostojnih institucija poput Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za hladne dane: Krem juha od cvjetače s hrskavim iznenađenjima