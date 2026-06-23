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HRVATI I KANADA /

Jedan je legenda bejzbola, drugi TV milijunaš: Obojica imaju hrvatske korijene i ponose se njima

Jedan je legenda bejzbola, drugi TV milijunaš: Obojica imaju hrvatske korijene i ponose se njima
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Povijest hrvatskog iseljeništva u Kanadi seže u kraj 19. stoljeća, a mnogi su radili u rudnicima, šumarstvu, na željeznici i u građevinarstvu te sudjelovali u razvoju zapadne države

23.6.2026.
17:51
danas.hr
Igor Kralj/PIXSELL
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Kanada je već više od stoljeća drugi dom desecima tisuća Hrvata koji su ondje izgradili uspješne živote, pokrenuli tvrtke, sudjelovali u razvoju zemlje i pritom sačuvali snažnu povezanost s domovinom.

Iako se hrvatska dijaspora najčešće povezuje s Njemačkom, Australijom ili Sjedinjenim Američkim Državama, upravo Kanada danas ima jednu od najvećih i najbolje organiziranih hrvatskih zajednica izvan Europe.

Prema procjenama hrvatskih institucija i iseljeničkih organizacija, u Kanadi danas živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, dok se na kanadskim popisima stanovništva više od 130.000 građana izjašnjava hrvatskog podrijetla. Najviše ih živi u provincijama Ontario, Britanska Kolumbija i Alberta, piše Croatians online.

Toronto je najveće hrvatsko središte u Kanadi

Najveća hrvatska zajednica nalazi se u širem području Toronta, gdje živi više od 34.000 stanovnika hrvatskog podrijetla.

Osim Toronta, brojne hrvatske obitelji desetljećima žive i u Mississaugi, Hamiltonu, Vancouveru, Calgaryju, Edmontonu i Montrealu.

Prema dostupnim podacima, najveće hrvatske zajednice nalaze se u:

  • Toronto – oko 34.000
  • Vancouver – oko 14.000
  • Hamilton – više od 12.000
  • Calgary – gotovo 6.000
  • Edmonton – više od 5.000
  • Montreal – više od 5.000 stanovnika hrvatskog podrijetla.

Prvi Hrvati stigli su još krajem 19. stoljeća

Povijest hrvatskog iseljeništva u Kanadi seže u kraj 19. stoljeća.

Prvi veći val doseljenika stigao je između 1890. i 1914. godine, a mnogi su radili u rudnicima, šumarstvu, na željeznici i u građevinarstvu te sudjelovali u razvoju zapadne Kanade.

Kasnije generacije nastavile su graditi život u novoj domovini, ali nisu zaboravile svoje korijene.

Hrvatski domovi i crkve čuvaju tradiciju

U gotovo svim većim kanadskim gradovima u kojima živi značajniji broj Hrvata djeluju hrvatski domovi, kulturni centri i katoličke misije.

Upravo su ta mjesta desetljećima bila središta okupljanja hrvatskih obitelji te su odigrala ključnu ulogu u očuvanju jezika, običaja, folklora i kulturnog identiteta.

Posebno se ističe hrvatska zajednica u Vancouveru, gdje se redovito održavaju folklorni festivali, sportski turniri i manifestacije posvećene hrvatskoj kulturi i gastronomiji.

Brojni Hrvati ostvarili su zavidne karijere

Hrvatska zajednica u Kanadi danas je među najuspješnijim europskim iseljeničkim zajednicama. Hrvati i njihovi potomci uspješni su poduzetnici, liječnici, odvjetnici, profesori, sportaši i političari, a mnogi su ostavili značajan trag u kanadskom društvu.

Jedan od najpoznatijih je Robert Herjavec, poduzetnik i investitor iz emisije Shark Tank. Rođen je u Hrvatskoj, djetinjstvo je proveo u Varaždinu, a u Kanadu se s obitelji preselio kao osmogodišnjak. Danas je jedan od najpoznatijih kanadskih poduzetnika, a svoje hrvatsko podrijetlo često ističe u javnosti.

Hrvatske korijene ponosno ističe i Joey Votto, jedan od najboljih kanadskih bejzbolaša svih vremena i dugogodišnja zvijezda MLB-a, piše Croatians online.

Kada igra Hrvatska, Toronto postaje 'mala Hrvatska'

Za vrijeme velikih sportskih natjecanja, posebno Svjetskog nogometnog prvenstva, ulice Toronta, Mississauge i drugih gradova ispunjavaju hrvatske zastave i crveno-bijele kockice.

Hrvatska zajednica redovito organizira zajednička gledanja utakmica i velika okupljanja, potvrđujući da ni tisuće kilometara udaljenosti nisu oslabile vezu s domovinom.

Zahvaljujući snažnoj zajednici, bogatoj povijesti i uspješnim pojedincima, Kanada i danas ostaje jedno od najvažnijih središta hrvatskog iseljeništva u svijetu.

KanadaTorontoHrvatska Zajednica
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