Monstrum priznao da je ubio osam žena: Davio ih i komadao, otkrila ga kora pizze

Arhitekt s Long Islanda koji je živio tajnim životom kao ubojica iz Gilgo Beacha u New Yorku osuđen je na doživotno zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta, odlučio je sud u Riverheadu.

Rex Heuermann (62) priznao je u travnju da je ubio osam žena: Megan Waterman, Melisse Barthelemy, Amber Lynn Costello, Maureen Brainard-Barnes, Valerie Mack, Jessice Taylor i Sandre Costille. Iako nikada nije optužen za smrt Karen Vergate, na sudu je priznao i njezino, osmo ubojstvo.

Foto: John Roca/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Foto: John Roca/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Tvrdio je da je svoje žrtve davio pa raskomadao neka tijela. Mnoge od njih bile su seksualne radnice.

Heuermann je u sudnici sjedio sklopljenih ruku naslonjenih na stol i gledao ravno pred sebe, lagano lupkajući prstima, prenosi Sky news.

Rođakinja žrtve Jessice Taylor prije izricanja presude kazala je osumnjičenom: "Toliko mi se gadiš da to ne mogu podnijeti. Milijun godina nije dovoljno".

Godinama tražili počinitelja

Većina žrtava nestala je između 2000. i 2010. godine. Slučaj je privukao pažnju javnosti 2010., kada su istražitelji počeli pronalaziti posmrtne ostatke duž Ocean Parkwaya dok su istraživali nestanak druge seksualne radnice.

Većina posmrtnih ostataka pronađena je na pustom parkiralištu blizu plaže Gilgo na Long Islandu, udaljenom oko 80 kilometara od New Yorka.

Godinama istraga nije davala rezultate, da bi vlasti 2022. identificirale Huermanna kao potencijalnog osumnjičenika. Uhićen je godinu kasnije. Detektivi su ga povezali s kamionetom koji je svjedok vidio u doba kada je nestala jedna od žrtava.

Foto: POOL/Getty images/Profimedia

Policija je također uspjela usporediti DNK s kore pizze koju je bacio u kantu za smeće u New Yorku s genetskim materijalom izvučenim iz fragmenata kose pronađenih na posmrtnih ostacima žene.

Pronašli su i druge dokaze - podatke o praćenju mobitela te ono što su istražitelji nazvali "nacrtom" ubojstava na njegovom računalu. Među dokumentima je i bila lista s podsjetnicima o ograničavanju buke, čišćenju tijela i uništavanju dokaza.

Heuermann je zadnje tri godine proveo sam u odvojenoj ćeliji u okružnom zatvoru u Riverheadu. Tamošnji šerif Errol Toulon kazao je da je vrijeme kratio čitajući kriminalističke romane te da je komunicirao sa zloglasnim "Ubojicom sretnog lica".