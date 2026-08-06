FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Nova epizoda /

Smrt veterinarke u seriji 'IQ 160' otvara zamršenu istragu i bolne rane prošlosti

Smrt veterinarke u seriji 'IQ 160' otvara zamršenu istragu i bolne rane prošlosti
×
Foto: voyo

Nova epizoda popularne kriminalističke serije 'IQ 160' donosi gledateljima novi, naizgled jednostavan slučaj koji se ubrzo pretvara u složenu mrežu tajni, laži i opasnosti

6.8.2026.
14:36
Hot.hr
voyo
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U središtu je istrage smrt veterinarke za egzotične životinje, Fani Alavanje, koja se isprva čini kao prirodan događaj.

Istraga puna neočekivanih preokreta

Inspektor Tomislav Ramljak i njegova genijalna savjetnica Marina Kapov preuzimaju slučaj. Pronađeni dokazi bacaju sumnju na prvotni zaključak, navodeći ih da povjeruju kako se iza svega krije puno mračnija priča. Trag ih vodi u zagrebačko Prečko, gdje se klupko zločina počinje odmotavati. Slučaj otkriva čime se sve pokojna Fani bavila, a u epizodi se kao gostujući glumci pojavljuju i Zlatko Ožbolt te Miran Kurspahić.

Smrt veterinarke u seriji 'IQ 160' otvara zamršenu istragu i bolne rane prošlosti
Foto: RTL

Osobna potraga za istinom

Paralelno s rješavanjem ubojstva, Marina se nastavlja boriti s duhovima vlastite prošlosti. Ne odustajući od potrage za istinom o nestanku bivšeg partnera Borne. Novi tragovi vode je prema zagonetnom događaju iz prosinca 2010., za koji sumnja da bi mogao biti ključan u razotkrivanju godinama zakopanih tajni. Pritisak istrage i osobne potrage stavlja Marinu pred nove izazove.

Hoće li nekonvencionalni duo otkriti tko stoji iza Fanine smrti te hoće li se Marina približiti istini o Borni, gledatelji mogu saznati u novoj epizodi 'IQ 160' koja stiže sutra na platformu Voyo.

VoyoNova SerijaIq 160
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike