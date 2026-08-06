Smrt veterinarke u seriji 'IQ 160' otvara zamršenu istragu i bolne rane prošlosti

U središtu je istrage smrt veterinarke za egzotične životinje, Fani Alavanje, koja se isprva čini kao prirodan događaj.

Istraga puna neočekivanih preokreta

Inspektor Tomislav Ramljak i njegova genijalna savjetnica Marina Kapov preuzimaju slučaj. Pronađeni dokazi bacaju sumnju na prvotni zaključak, navodeći ih da povjeruju kako se iza svega krije puno mračnija priča. Trag ih vodi u zagrebačko Prečko, gdje se klupko zločina počinje odmotavati. Slučaj otkriva čime se sve pokojna Fani bavila, a u epizodi se kao gostujući glumci pojavljuju i Zlatko Ožbolt te Miran Kurspahić.

Foto: RTL

Osobna potraga za istinom

Paralelno s rješavanjem ubojstva, Marina se nastavlja boriti s duhovima vlastite prošlosti. Ne odustajući od potrage za istinom o nestanku bivšeg partnera Borne. Novi tragovi vode je prema zagonetnom događaju iz prosinca 2010., za koji sumnja da bi mogao biti ključan u razotkrivanju godinama zakopanih tajni. Pritisak istrage i osobne potrage stavlja Marinu pred nove izazove.

Hoće li nekonvencionalni duo otkriti tko stoji iza Fanine smrti te hoće li se Marina približiti istini o Borni, gledatelji mogu saznati u novoj epizodi 'IQ 160' koja stiže sutra na platformu Voyo.