ZET-ov tramvaj stao kod Esplanade, odgovor vozača sve nasmijao: 'Ako nas preskoči...'

Neki su Zagrepčani danas morali neplanirano pješačiti nakon što je oko 14 sati došlo do zastoja u tramvajskom prometu u središtu Zagreba.

Čitateljica net.hr-a ispričala nam je kako je mnogim putnicima vrlo brzo "prekipjelo".

"Ušla sam u tramvaj na Glavnom kolodvoru. Dovezli smo se do Esplanade, a vozač je izašao iz kabine i rekao: 'Zastoj tramvaja, ne možemo dalje pa vam preporučujem da prošetate. Ili sjedite ako vam se ne žuri'", ispričala je čitateljica koja se vozila prema zapadu grada.

No, to je bio tek početak neobične situacije.

Čim je vozač završio obavijest, jedna ga je putnica upitala: "Znači, neće ni drugi tramvaj ovim putem?"

Sarkastični odgovor vozača

Prema riječima naše čitateljice, vozač je odgovorio s dozom sarkazma.

"Rekao je: 'Hoće, gospođo, ako nas preskoči.' Istodobno se iz stražnjeg dijela tramvaja začulo nekoliko psovki. Gotovo svi putnici odmah su izašli i krenuli pješice Vodnikovom ulicom", rekla nam je.

Dodaje kako su radnici ubrzo stigli do tramvaja i otklonili kvar, no ona je nastavila pješice prema poslu, nadajući se da će je putem sustići neki tramvaj.

"Ali nisam ga dočekala", rekla je. Na kraju je morala pješice do Trešnjevačkog placa.

Iz Zagrebački električni tramvaj (ZET) izvijestili su da je u 14.12 sati došlo do zastoja tramvajskog prometa u Mihanovićevoj ulici, u smjeru Savske ceste.

"Linije 2, 3, 4, 5 i 9 prometuju preko Zrinjevca, Trga bana Josipa Jelačića, Frankopanske ulice i Savske ceste do svojih odredišta", priopćili su iz ZET-a.