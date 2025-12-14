FREEMAIL
Plenković se oglasio o stravičnom napadu u Sydneyu: Evo što je napisao

Plenković se oglasio o stravičnom napadu u Sydneyu: Evo što je napisao
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Na poznatoj plaži, gdje se dogodio ovaj napad, obilježavao se početak židovskog blagdana Hanuke. Ubijeno je najmanje 12 osoba, a deseci su ozlijeđeni

14.12.2025.
15:39
Andrea Vlašić
Goran Stanzl/pixsell
Premijer Andrej Plenković oglasio se u nedjelju povodom smrtonosne pucnjave na plaži u Sydneyju.

Oštro je osudio zločin, nazvavši ga stravičnim terorističkim napadom te činom antisemitskog nasilja i mržnje.

"Najoštrije osuđujemo stravičan teroristički napad na plaži Bondi u Sydneyju, usmjeren na okupljene tijekom proslave blagdana Hanuke. Ovim činom antisemitskog nasilja i mržnje pogažene su temeljne vrijednosti slobode i sigurnosti. Izražavamo iskrenu sućut obiteljima stradalih i svima pogođenima, a ranjenima želimo brz oporavak. Hrvatska stoji uz Australiju i premijera Anthonyja Albanesea", napisao je hrvatski premijer na X-u.

Smrtno stradalo najmanje 12 osoba

Na poznatoj plaži, gdje se dogodio ovaj napad, obilježavao se početak židovskog blagdana Hanuke. Ubijeno je najmanje 12 osoba, a deseci su ozlijeđeni. Australski dužnosnici rekli su da je napad bio usmjeren na židovsku zajednicu.

Australski premijer Anthony Albanese rekao je da se radi o pogubnom terorističkom napadu na australske Židove prvog dana Hanuke ocijenivši da je teško pojmiti zlo koje se dogodilo.

"Čin zlog antisemitizma, terorizma koji je pogodio srce naše nacije", kazao je Albanese.

"Ciljali su na židovsku zajednicu"

Masovna pucnjava na plaži bila je "osmišljena kako bi ciljala židovsku zajednicu u Sydneyju prvog dana Hanuke", rekao je premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns.

"Ono što je trebala biti noć mira i radosti proslavljena u toj zajednici s obiteljima i pristašama, uništeno je ovim užasnim zlim napadom", rekao je Minns na konferenciji za novinare.

Tijek događaja možete pratiti OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Potresni prizori iz Australije! Dva napadača 'neutralizirana', je li sve povezano s Hanukom?

