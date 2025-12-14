FREEMAIL
KAKAV HEROJ /

Nestvarna snimka iz Australije! Pogledajte hrabrog prolaznika kako zaustavlja napadača

Nestvarna snimka iz Australije! Pogledajte hrabrog prolaznika kako zaustavlja napadača
Foto: Screenshot X

U međuvremenu se pojavila i snimka na kojoj se vidi lokalni stanovnik koji zaustavlja jednog od napadača

14.12.2025.
10:54
danas.hr
Screenshot X
Australska policija privela je dvije osobe nakon izvješća o pucnjavi i ozlijeđenima na plaži Bondi u Sydneyu.

Društvenim mrežama šire se snimke koje prikazuju pucnjavu. U međuvremenu se pojavila i snimka na kojoj se vidi lokalni stanovnik koji zaustavlja jednog od napadača.

Muškarac je potom uperio pušku u napadača koji je pao na pod. Međutim, pušta ga da se udalji te odlaže pušku uz stablo.

 

Sve najnovije informacije čitajte OVDJE

