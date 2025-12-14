Nestvarna snimka iz Australije! Pogledajte hrabrog prolaznika kako zaustavlja napadača

Australska policija privela je dvije osobe nakon izvješća o pucnjavi i ozlijeđenima na plaži Bondi u Sydneyu.

Društvenim mrežama šire se snimke koje prikazuju pucnjavu. U međuvremenu se pojavila i snimka na kojoj se vidi lokalni stanovnik koji zaustavlja jednog od napadača.

Muškarac je potom uperio pušku u napadača koji je pao na pod. Međutim, pušta ga da se udalji te odlaže pušku uz stablo.

I don’t condone talking the law into your own hands, but this citizen is an absolute hero grabbing one of the alleged attackers on Bondi Beach in Sydney this evening! pic.twitter.com/Nt3LE3BptE — Chris 🌟 (@thecjsw) December 14, 2025

