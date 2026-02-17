Tragična nesreća u Brazilu: Najmanje šestero radnika poginulo u prevrtanju autobusa

Najmanje šest osoba je poginulo, a 46 je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti Transbrasiliana, na dionici između Ocauçua i Marílije u Brazilu. Pretrpani autobus, koji je prevozio sezonske radnike i njihove obitelji, sletio je s kolnika i prevrnuo se na krov.

Prema prvim informacijama policije, uzrok nesreće je puknuće gume, nakon čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, piše The Sun.

Žrtve su poljoprivrednici iz države Maranhão koji su putovali na jug zemlje, u saveznu državu Santa Catarina, radi berbe jabuka.

Problemi s identifikacijom

Inspektor savezne cestovne policije (PRF), Bruno Bernardo, potvrdio je da autobus nije imao potrebne dozvole za međugradski prijevoz izvan matične države Maranhão. Identifikacija poginulih i ozlijeđenih teče sporo jer u vozilu nije pronađen službeni popis putnika.

Lokalna bolnica u Maríliji uputila je hitan apel građanima za darivanje krvi kako bi se pomoglo desecima ozlijeđenih čije stanje još uvijek nije u potpunosti poznato.

Niz nesreća u Južnoj Africi

Dok Brazil oplakuje radnike, Južna Afrika se suočava s posljedicama dviju jezivih nesreća u kojima su sudjelovali školski minibusevi.

U izravnom sudaru kamiona i minibus taksija poginulo je 11 osoba, uključujući jedno dijete. Do nesreće je došlo u gradu Durban, a svjedoci navode kako je vozač kamiona izveo naglo polukružno okretanje na nepreglednom dijelu ceste, ne ostavivši vozaču minibusa prostora za reakciju.

Samo nekoliko dana ranije slična nesreća dogodila se u Johannesburgu kada je u sličnom sudaru s kamionom poginulo 14 djece.

U slučaju nesreće kod Johannesburga, 22-godišnji vozač minibusa suočava se s teškim pravnim posljedicama. Iako je prvotno bio osumnjičen za ubojstvo iz nehaja, tužiteljstvo je podiglo optužnicu na 14 točaka ubojstva. Policija tvrdi da je mladić vozio iznimno agresivno, pretječući kolonu vozila neposredno prije udara u kamion.

Istrage u obje zemlje i dalje traju, a ponovno se otvara pitanje sigurnosti improviziranog i neregularnog prijevoza putnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika tragedija kod Osijeka, u požaru poginula žena: 'Plamen je išao do četiri metra u visinu'