U frontalnom sudaru kamiona i minibusa 11 poginulih, među njima i dijete

Samo nekoliko dana nakon što je Južnoafričku Republiku potresla tragična prometna nesreća u kojoj je poginulo 14 djece, u četvrtak se dogodila nova. Kamion se zabio u taksi-minibus u blizini Durbana u istočnoj pokrajini KwaZulu-Natal. Poginulo je 11 ljudi među kojima je i jedno dijete. Osmero ljudi je ozlijeđeno, piše The Sun.

At least 11 killed in truck–taxi crash near Durban



At least 11 people, including a schoolchild, were killed early Thursday in a head-on collision between a truck and a minibus taxi on a highway south of the South African city of Durban.



Eight other passengers sustained serious… pic.twitter.com/FE11rcQluk — MMI News (@MimiMefoInfo) January 29, 2026

Svjedoci su ispričali da je vozač kamiona naglo skrenuo što je dovelo do frontalnog sudara s minibusom. Garrith Jamieson, glasnogovornik lokalne hitne pomoći, potvrdio je da je svih 11 žrtava umrlo na mjestu nesreće. Jedan od ozlijeđenih je vozač minibusa koji je ostao zarobljen u olupini.

Dužnosnik odjela za promet Siboniso Duma rekao je da je kamion vozio s ilegalno istrošenim gumama, a vozačka dozvola istekla mu je 2023. godine.

Nekoliko dana ranije poginulo 14 djece

U sudaru u ponedjeljak u blizini Johannesburga, također su sudjelovali kamion i minibus koji je prevozio školsku djecu. Vozač minibusa (22) u tom sudaru uhićen je i optužen za 14 točaka optužnice za ubojstvo - policajci su rekli da je vozio nepromišljeno, pretjecao kolonu vozila prije nego što se zabio u kamion.

Južnoafrička ministrica prometa Barbara Creecy izjavila je da je ozbiljno zabrinuta zbog porasta broja smrtnih slučajeva u prometu uzrokovanih nesrećama u kojima sudjeluje javni prijevoz. Naložila je Korporaciji za upravljanje cestovnim prometom da surađuje s lokalnim vlastima kako bi istražila uzrok najnovijeg sudara.

Taksi-minibus omiljeni je javni prijevoz za većinu Južnoafrikanaca. Procjene pokazuju da ih koristi oko 70 posto putnika. Afrika ima veliki problem sa sigurnošću u prometu, s procijenjenim 300.000 smrtnih slučajeva godišnje. To čini oko četvrtinu globalnog broja žrtava.

Afrika ima najveću stopu smrtnosti u cestovnom prometu na svijetu, s 26,6 smrtnih slučajeva na 100.000 ljudi, dok je globalni prosjek oko 18, prema podacima Ekonomske komisije UN-a za Afriku. To je unatoč tome što kontinent od 1,5 milijardi ljudi čini oko tri posto globalne populacije vozila.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o tragičnoj nesreći u Španjolskoj: 'Teško da se radi o ljudskom faktoru'