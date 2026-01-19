Stravična nesreća! Najmanje 13 djece poginulo u strašnom sudaru minibusa i kamiona

Južnoafrička provincija Gauteng zavijena je u crno nakon teške prometne nesreće koja se dogodila u ponedjeljak ujutro. U izravnom sudaru kamiona i školskog minibusa život je izgubilo najmanje trinaestero djece, potvrdile su lokalne vlasti.

Tragedija se dogodila oko sedam sati ujutro na jugozapadu Johannesburga kada je privatni minibus prevozio učenike, različitih uzrasta, u nekoliko osnovnih i srednjih škola.

Prema izjavama svjedoka, minibus je pokušao preteći kolonu zaustavljenih vozila, nakon čega je podletio pod kamion koji je dolazio iz suprotnog smjera, piše Euronews.

Podlegli ozljedama

Od siline udara, na licu mjesta preminulo je 11 učenika, dok je dvoje kasnije podleglo ozljedama, ubrzo nakon dolaska u bolnicu. Sedmero ozlijeđenih, uključujući vozača minibusa, hospitalizirano je u obližnjim bolnicama Sebokeng i Kopanong.

"Moramo učiniti sve što je u našoj moći, od strožeg poštivanja prometnih pravila do provjere kvalitete prijevoznika kako bismo zaštitili naše učenike“, poručio je predsjednik Južne Afrike, Cyril Ramaphosa.

13 pupils died on Monday in a crash involving a scholar transport vehicle in Vanderbijlpark, south of Johannesburg. pic.twitter.com/sF2d4OX85W — Judaeda Blanco (@Judaeda3) January 19, 2026

Problem sigurnosti

Ova nesreća ponovno je otvorila pitanje sigurnosti djece u prometu. Ministrica obrazovanja, Siviwe Gwarube, oštro je kritizirala neodgovornost vozača, ističući kako su ljudska pogreška i tehnička neispravnost vozila najčešći uzroci ovakvih tragedija.

"Pozivam Ministarstvo prometa da osigura stroge kontrole tehničke ispravnosti svih vozila koja prevoze djecu. Ne smijemo dopustiti da se ovakve pogreške ponavljaju“, izjavila je Gwarube.

Policijska istraga je u tijeku, a vozač kamiona bit će ispitan kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove nezapamćene tragedije.

