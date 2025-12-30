Rijeka Di Marziju hvali igračinu: 'On je za nas poput zlata! Takvih više nema i treba ih štititi'

Samuele Vignato svojim je igrama u Rijeci privukao veliku pozornost. Ovaj 21-godišnji Talijan propustio je pripreme pa mu je trebalo neko vrijeme da se prilagodi, no sada izgleda impresivno.

O mladiću u redovima aktualnog hrvatskog prvaka pričao je zamjenik Rijekinog sportskog direktora Antonini Čolina u razgovoru s talijanskim 'insajderom' i novinarom Gianlucom Di Marziom.

"Od etabliranih igrača do onih na pragu uspjeha, Rijeka nastavlja ulagati u mlade, obećavajuće talente: od Ante Oreča do igrača rođenih 2006. i 2007. poput Butića, Kitina, Thaqija i Alasane Samateha, pa sve do talenata razvijenih i prodanih posljednjih godina poput Ivanovića, Pašalića, Smolčića, Frigana, Hodže i Danila Veige, koji sada igraju na međunarodnoj sceni. To je jasan znak kako klub zna pripremiti svoje igrače za sljedeći korak", piše Di Marzio pa se osvrće na Vignata:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"I upravo u tom kontekstu uklapa se ljetni dolazak Samuelea Vignata, bivšeg ofenzivnog veznog igrača Monze i Chieva. Ostavši bez slobodnog igrača nakon ispadanja Biancorossa u Serie B, sportski direktor Antonini Čulina nije dvaput razmišljao prije nego što ga je doveo u Rijeku."

Čulina hvali Vignata.

"On i njegov agent Diego Tavano bili su jako dobri: nisu tražili novac, već jednostavno klub koji bi mogao predstavljati projekt, gdje bi Samuele mogao imati prostor za igru ​​i rasti kao nogometaš. Svi smo odradili sjajan posao."

"Potpisao je četverogodišnji ugovor. Dečko se jako dobro snalazi. Nije mu bilo lako jer se nije ni pripremao s momčadi: stigao je i odmah napravio razliku, i u ligi i u Konferencijskoj ligi. Nije lako; malo je igrača koji mogu odmah ostaviti trag bez pripreme. To pokazuje da je vrlo inteligentan dečko."

"Znam da je imao i druge mogućnosti: bilo je interesa kluba koji igra u Ligi prvaka. Morate stvarno znati što želite raditi. Mislim da je napravio pravi izbor, jer znamo kako njegovati mlade igrače koji trebaju napraviti taj sljedeći korak kako bi dosegli najviše razine. Mi smo klub koji napreduje na mladim igračima: za nas je on kao zlato."

'Ova vrsta nestaje'

"Jako smo zadovoljni Samueleom. Nema puno igrača s brojem 10 poput njega ovih dana, pravih talenata poput njega. Djeca više ne igraju na ulicama, a ova vrsta igrača nestaje. Jednostavno morate pustiti ovu djecu da igraju nogomet: imaju bolji osjećaj za igru ​​od nas, imaju maštu i treba ih zaštititi."

Čulina je Di Marziju pokušao objasniti filozofiju kluba, a posljedično i ambicije Rijeke.

"Pitate li me o budućim planovima ili o našoj filozofiji? Zapravo, to dvoje ide ruku pod ruku. Uvijek nastojimo dovesti mlade igrače s potencijalom, glađu i ambicijom, ali prije svega kvalitetom. Živimo od transfera, pa moramo raditi u tom smjeru. Ako ne radite s mladim igračima, ako ih ne pripremite, nitko ih danas neće potpisati: ima puno analiza, svi gledaju sve i morate imati igrače koji su spremni."

"Ponekad mladim igračima treba vremena. Jednu utakmicu igraju dobro, a sljedeću ne tako dobro, potrebno je strpljenje, podrška i rad."

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska se priprema za Europsko prvenstvo: Sigurdsson naveo i opcije za zamjene