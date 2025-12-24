Postaje miljenik navijača Rijeke, a iznenadio izjavom: 'Možemo do borbe za titulu'

Victor Sanchez radi sve bolje i bolje stvari s Rijekom. Španjolac je nametnuo svoj stil igre i pobjednički mentalitet i Rijeka je vrlo uspješno završila 2025. godinu.

U Konferencijskoj su ligi izborili nokaut fazu, a krenuo je i uspon po tablici SHNL-a i dojam je da će Rijeka lagano biti treća momčad lige. Međutim, Victor Sanchez se ne želi zadovoljiti time. "Nisam zadovoljan pozicijom koju imamo, no istodobno osjećam da možemo dostići ove ispred nas i boriti se za naslov! Naravno, budemo li pravi, nastavimo li se poboljšavati iz tjedna u tjedan kao dosad i držati taj motiv da napredujemo", rekao je Sanchez za Novi list.

"Imali smo povijesnu veliku pobjedu u derbiju s Hajdukom. Tih 5:0 je vrlo važno jer ovo nije samo profesija, nego i jedna golema emocija. Nogomet jest veliki biznis, klub može biti u privatnom vlasništvu, ali zapravo je uvijek i u vlasništvu navijača. Pa su veliki rezultati, pobjede i trofeji daleko više emotivna nego profesionalna nagrada. Ako su navijači sretni i ako ih učinite ponosnima... E onda ste napravili pravi posao. I uspjeh koji smo postigli u Europi također je vrlo važan jer su navijači ponosni što će njihov klub nakon 45 godina igrati europsko proljeće. Nama je Konferencijska liga prilika da se klub podigne i na jednu europsku razinu više."

Sanchez je govorio i o planovima za prijelazni rok. "Imamo popis igrača iz Hrvatske i popis igrača iz inozemstva koji su na našem radaru. A za mene je jako važno ako možemo dovesti hrvatske igrače jer se oni mogu brže prilagoditi, a istodobno pomažemo i razvoju hrvatskog nogometa", kazao je Španjolac i pohvalio komunikaciju s predsjednikom Miškovićem i sportskim sektorom.

"Top! Svakodnevno blisko surađujemo, razgovaramo. Uključen sam maksimalno u posao vezan uz prijelazni rok. Razmišljamo o tržištu od rujna, identificirali smo pozicije koje želimo poboljšati. Donosit ćemo odluke prema zaključcima temeljenima na detaljnoj analizi i na našim financijskim mogućnostima."

