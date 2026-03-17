'Palačinke s linoleumom' za 5,50 € nasmijale cijelu Hrvatsku: 'Dok nije azbest, može!'

Jedna neobična ponuda deserta, objavljena na društvenoj mreži Reddit, izazvala je lavinu smijeha i pokrenula raspravu o "izgubljenima u prijevodu", biserima s kojima se susreću domaći i strani gosti u hrvatskim restoranima. Naime, korisnik je podijelio snimku zaslona jelovnika na kojemu se nude 'Pancakes with linoleum' ili, u slobodnom prijevodu, palačinke s linoleumom, i to za cijenu od 5,50 €.

Naravno, nije riječ o novom trendu u gastronomiji koji uključuje podne obloge, već o nevjerojatno lošem prijevodu popularnog hrvatskog namaza, Lino Lade. Pretpostavlja se da je restoran koristio alat za automatsko prevođenje koji je omiljeni dječji namaz zamijenio s materijalom za podove, stvorivši tako vjerojatno najneukusniju kombinaciju ikad ponuđenu.

Objava je brzo postala viralna, a duhoviti komentari nisu izostali. "Tako i tako smo okruženi mikroplastikom, što je još malo linoleuma? Dok nije azbest, može", našalio se jedan korisnik, dok je drugi dodao kako nema "zube za linoleum".

Linoleum je tek početak

Ova anegdota potaknula je korisnike da podijele vlastita iskustva s kreativnim prijevodima na jelovnicima diljem Hrvatske i regije. Ispostavilo se da "palačinke s linoleumom" imaju ozbiljnu konkurenciju. Tako je jedan komentator podsjetio na bistro u Trakošćanu gdje su "žestoka pića" postala "furious drinks" (bijesna pića). Drugi su se prisjetili klasika poput "fish on corpse" (riba na lešu) umjesto ribe na lešo, ili prijevoda priloga kao "appendix" (slijepo crijevo).

Popis bisera je podugačak i uključuje "domesticated wine" za domaće vino, "Middle-earth moving cake" za međimursku gibanicu te "egg on eye" za jaje na oko. Posebno mjesto u raspravi zauzeo je prijevod "smallpox" za kozice, što je lingvistički razumljivo s obzirom na dvostruko značenje riječi "kozice", ali je u kontekstu jelovnika potpuno apsurdno. Jedan od urnebesnijih primjera stigao je iz okolice Sinja, gdje je u restoranu nuđen "telekom with baked potatoes", što je trebao biti prijevod za teleću peku.

Više od smiješne pogreške

Iako su ovakvi prijevodi prvenstveno izvor zabave, oni otvaraju i širu priču o praksi u hrvatskom turizmu. Mnogi ugostitelji, u želji da uštede, umjesto profesionalnih prevoditelja oslanjaju se na automatizirane alate, što dovodi do ovakvih komičnih, ali i neprofesionalnih rezultata. Jedan je korisnik slikovito opisao vjerojatni uzrok problema: "Eeeee rođo, imam ti ja malog šta znade emgleski... on će ti sve to brzo i kvalitetno prevesti!".

Osim samog prijevoda, mnogima je za oko zapela i cijena od 5,50 € za dvije palačinke, što je dio kontinuirane rasprave o cijenama na obali i u turističkim mjestima.

U konačnici, priča o palačinkama s linoleumom duhovit je podsjetnik na spoj domaće snalažljivosti i modernih tehnologija, koji ponekad rezultira situacijama koje postaju legende interneta. Iako nitko nije zaista probao ovu "deliciju", mnogi su se složili da je smijeh koji je izazvala bio neprocjenjiv.

