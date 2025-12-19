Na 'viralni letak' Pošte prijavilo se 1500 građana, a posao dobilo njih sedam: Otkrivamo razlog

Čak 1500 prijava, a zaposlenih svega - sedam.

Epilog je to "viralnog letka" Hrvatske pošte, kojim su krajem rujna pozvali građane da sudjeluju u njihovom najnovijem projektu.

Iako je Pošta u nadolazećim danima razrješavala brojne nedoumice i pitanja građana poput onih uključuje li 'posao' i dostavu paketa i 'plavih kuverti', interes nije izostao: na natječaj se prijavilo čak 1500 građana međutim, posao je dobilo samo njih sedam, doznajemo od Hrvatske pošte iz koje su nam i objasnili razlog za ovu 'rigoroznu' selekciju.

"Jedan od glavnih kriterija u selekcijskom postupku je da podjelu pošiljaka u stambenom ulazu zgrade obavlja osoba koja živi na toj adresi. Dakle, velik broj prijava nismo mogli uzeti u obzir jer kandidati nisu živjeli u zgradi za koju su se javili ili su se javili za adrese koje nisu bile predviđene pilot-projektom, prvenstveno za zgrade do 20 stanova.

Također, mnogi su se prijavili kako bi se informirali o samom pilot-projektu. Uz to, neki su sami odustali kad su im kolege objasnili što bi točno i u kojem opsegu trebali raditi, odnosno kad su shvatili koliki je opseg posla u pitanju", pojasnili su nam iz Hrvatske pošte.

Bilo je i onih koji su se putem ovog obrasca za prijavu javili za posao poštara ili dostavljača na puno radno vrijeme - njih je Pošta i zaposlila, što ih je automatski 'diskvalificiralo' za sudjelovanje u ovom projektu. Druge, pak, prijave bit će realizirane u kasnijim fazama, kako bi se lakše pratila učinkovitost dostave, pojašnjavaju u Pošti.

Pilot projekt tako je, u konačnici, proveden u svega sedam zgrada. Čini se malo, ali nije u pitanju zanemariva brojka, budući da to znači kako je uslugom pokriveno više tisuća primatelja. Na razini pojedinog naselja, to je značajno.

Iz Pošte također potvrđuju da dosad nije bilo poteškoća u samom procesu dostave pošiljaka.

"Dobivamo pozitivne reakcije korisnika koji žive u tim zgradama", kažu, ali napominju da je projekt još uvijek u testnoj fazi.

Odluku o proširenju, Pošta će donijeti početkom iduće godine.

