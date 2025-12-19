Katie Holmes zahvalila na rođendanskim čestitkama preslatkom fotografijom iz djetinjstva

Američka glumica, redateljica i producentica Katie Holmes jučer je proslavila svoj 47. rođendan, a kasnije se svojim pratiteljima na Instagramu obratila emotivnom porukom i preslatkom fotografijom iz prošlosti. Zvijezda serije "Dawson's Creek" izrazila je zahvalnost za godinu ispunjenu ljubavlju i kreativnošću, istovremeno najavljujući uzbudljivo novo poglavlje u svojoj karijeri.

Povratak u prošlost

Na objavljenoj fotografiji prikazana je malena Katie s prepoznatljivom bob frizurom i pomalo sramežljivim pogledom, odjevenu u prugaste tregerice s izvezenim crvenim srcem preko bijele dolčevite. Ovaj nostalgični prizor iz školskih dana raznježio je njezine brojne obožavatelje i pružio rijedak uvid u glumičino djetinjstvo.

Uz fotografiju, Holmes je podijelila i poruku zahvalnosti za proteklu godinu. "Zahvaljujem svojoj predivnoj obitelji i prijateljima na divnim rođendanskim željama. Jako sam zahvalna na protekloj godini punoj kreativnosti, radosti i ljubavi. Hvala svima", napisala je glumica. Njezini pratitelji odmah su je obasuli lijepim željama, a komentari poput "Preslatka slika" i "Najljepše želje i puno dobrih stvari koje dolaze" nizali su se jedan za drugim. Jedan od komentatora ju je čak oslovio s "Sretan rođendan Jackie O", aludirajući na njezinu zapaženu ulogu Jacqueline Kennedy u miniseriji "The Kennedys".

Godina ispunjena kreativnošću i velikim povratkom

Naime, 2025. godina za Katie Holmes bila je izuzetno produktivna i označila je početak jednog od njezinih najambicioznijih projekata do sada. Holmes trenutno radi na novoj filmskoj trilogiji naziva "Happy Hours", u kojoj ne samo da glumi, već potpisuje scenarij i režiju.

Ovaj projekt izazvao je golemo zanimanje javnosti jer će u njemu Holmes ponovno glumiti uz svog kolegu iz kultne serije Dawson's Creek, Joshuu Jacksona, što će biti njihova prva suradnja na ekranu nakon više od dva desetljeća. Trilogija je opisana kao dramedija koja prati emocionalno putovanje dvoje ljudi dok se nose s karijernim izazovima i potragom za ljubavlju.

Snimanje prvog dijela započelo je tijekom ljeta 2025. u New Yorku, gdje glumica živi i često provodi vrijeme sa svojom devetnaestogodišnjom kćeri Suri, koja je studentica na Sveučilištu Carnegie Mellon. Osim ovog velikog projekta, Holmes je tijekom godine bila zapažena i po gostujućoj ulozi u drugoj sezoni serije Poker Face, za koju je debitirala s novom, kraćom frizurom, ali i po svojim modnim odabirima koji su često privlačili pažnju medija.

Objavom na Instagramu, Katie Holmes nije samo zahvalila na rođendanskim željama, već je svojim obožavateljima pružila intiman uvid u svoje osjećaje i potvrdila da se nalazi u iznimno ispunjenom i kreativnom razdoblju života.