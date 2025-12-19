6 poziva do Mariah Carey: Bojan Jambrošić i bivša PR-ovka njezine izdavačke kuće u posebnom božićnom eksperimentu...

Prije nekoliko dana dok smo bili na eventu u Samsung Experience Storeu na um nam je pala jedna od milijun naših ideja, ali... Ova je bila idealna prilika da posudimo i testiramo Samsung uređaje koje si želimo za Božić i istovremeno napokon razriješimo misterij: je li zbilja svatko od nas udaljen samo šest kontakata od bilo koje osobe na svijetu. Čak i od najvećih zvijezda.

U blagdansko vrijeme ta teorija za nas pesimistične optimiste u svijetu novinarstva i digitalnih medija dobiva poseban smisao jer ako postoji netko tko simbolizira Holiday sezonu, onda je to Mariah Carey.

Pjesma 'All I Want for Christmas Is You' i ove je godine ponovno završila na 1. mjestu Billboard Hot 100 ljestvice, time je pjesma dosegla ukupno 16 tjedana na broju jedan što je čini najdugovječnijom pjesmom na vrhu Billboard Hot 100 ljestvice ikad.

Riječ je o pjesmi koja se na vrh ljestvice vraća sezonski, ali uporno, iz godine u godinu i pritom nadmašuje sve druge hitove u povijesti Billboarda.Nijedan drugi singl nije uspio tako dugo i tako postojano dominirati glavnom američkom top-listom.

Upravo zato krećemo u mali eksperiment: može li nas šest poziva stvarno dovesti do nje?

U prvoj epizodi upoznajemo lice koje nas vodi kroz cijeli izazov, novinarku, urednicu i voditeljicu Top.hr-a, Idu Hamer. U toplom, dokumentarističkom tonu Ida objašnjava koncept “6 degrees” teorije i otvara priču iz stvarnog trenutka, bez glume, bez scenarija, s pravim pozivima i pravim reakcijama.

U ruci joj je Samsung Galaxy S25, a pred njom poprilično nezgodan zadatak...

Prvi poziv mora biti pametan. Mora ići prema nekome tko ima kontakte, iskustvo, ali i dovoljno smisla za igru da uopće poželi sudjelovati u ovakvom pokušaju. Izbor pada na provjereno ime domaće pop-kulture, Bojana Jambrošića koji se nedavno svojim projektom pridružio RTL-u, a iza sebe ima dinamičnu, kreativnu i uspješnu glazbenu i autorsku karijeru.

Prvi poziv vodi i do prvog 'spoja' pa se Ida i Bojan nalaze u redakciji RTL-a i sjedaju na mlijeko i kekse kako bi zajedno 'brainstormali'. Kratki razgovori brzo skrenu na Božić, navike, uspomene i sve one male rituale koji blagdane čine podnošljivijima i toplijima.

Kamera prati Idu i Bojana dok razmišljaju tko bi mogao biti idealna početna karika: netko s velikom mrežom kontakata, iz svijeta medija, pop kulture i zabave. Kratko nakon njihovog razgovora, stiže poruka od Bojana...

'Zovi Željkicu!'

Foto: Rtl Native

Netko tko zna industriju iznutra, tko je bio blizu velikih imena i tko bi ovu teoriju mogao sagledati bez romantiziranja.

I tako Ida pred kamerom okreće broj Željkice Makanec, nekadašnje RTL-ove novinarke, dugogodišnje glazbene PR-ovke koja je radila za strane produkcijske kuće.

Kao netko tko je radio u produkcijskoj kući koja je imala prava na pjesme Mariah Carey, govori o tome kako zvijezde tog kalibra ponekad djeluju nedostižno, a ponekad vrlo konkretno, kao ime u mailu, ugovoru ili razgovoru koji se dogodi brže nego što očekuješ. Upravo taj moment čini poziv ključnim: teorija “six degrees” prvi put zvuči manje kao mit, a više kao realna mogućnost.

Sve se snima u jednom dahu, uz Samsung Galaxy Z Flip7, koji omogućuje fleksibilno snimanje u hodu, i Samsung Galaxy Watch8, koji Idi pomaže da diskretno prati tempo dana i zna kad treba stati, a kad može nastaviti sprint prema svom cilju: kraljici Božića.

Prva epizoda ne završava s najvećom zvijezdom, nego s onim najvažnijim, dobrim početkom, pravim ljudima i osjećajem da je sve moguće u šest poziva.

A kamo nas vodi ova avantura u idućoj epizodi? Pratite na našem portalu i RTL-ovom YouTube kanalu.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Samsunga.