Stiže pravi ljetni vikend: Meteorologinja otkrila gdje se temperature penju do plus 30

Prijepodne pretežno sunčano, uz obalu i vedro. Puhat će umjeren, ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a uz obalu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 10 do 15, a na Jadranu između 16 i 20 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura većinom od 23 do 25 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, u Posavini je uz dnevni razvoj oblaka moguć poneki kraći pljusak. Puhat će umjeren, mjestimice i jak vjetar sa sjevera, a temperatura do najviše 25 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano, ali bit će i vjetrovito - puhat će umjerena i jaka, na udare i olujna bura, a temperatura između 26 i 29 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, rijetko je u gorskim predjelima moguć poneki kraći pljusak. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, a temperatura od 20 u gorju do 27 na moru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana sunčano, većinom stabilno i još toplije. U subotu je sredinom dana moguća umjerena naoblaka, rijetko u gorju i poneki kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera. Čini se da je pred nama gotovo ljetno razdoblje, dnevna temperatura će početkom novog tjedna biti i oko vrućih 30 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunčano, većinom i vedro. Bura će još u petak biti pojačana zatim će postupno slabjeti, sredinom dana i okrenuti na sjeverozapadnjak. Rast će i jutarnja i dnevna temperatura - idućih dana će maksimalna biti oko 30, a minimalna oko 20 stupnjeva pa su na Jadranu na redu tople noći i vrući dani.