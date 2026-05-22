FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RASTU TEMPERATURE /

Stiže pravi ljetni vikend: Meteorologinja otkrila gdje se temperature penju do plus 30

Pod utjecajem prostrane anticiklone idućih dana sunčano, većinom stabilno i sve toplije, u početku i razmjerno vjetrovito

22.5.2026.
6:03
Damjana Ćurkov Majaroš
VOYO logo
VOYO logo

Prijepodne pretežno sunčano, uz obalu i vedro. Puhat će umjeren, ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a uz obalu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 10 do 15, a na Jadranu između 16 i 20 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura većinom od 23 do 25 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, u Posavini je uz dnevni razvoj oblaka moguć poneki kraći pljusak. Puhat će umjeren, mjestimice i jak vjetar sa sjevera, a temperatura do najviše 25 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano, ali bit će i vjetrovito - puhat će umjerena i jaka, na udare i olujna bura, a temperatura između 26 i 29 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, rijetko je u gorskim predjelima moguć poneki kraći pljusak. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, a temperatura od 20 u gorju do 27 na moru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana sunčano, većinom stabilno i još toplije. U subotu je sredinom dana moguća umjerena naoblaka, rijetko u gorju i poneki kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera. Čini se da je pred nama gotovo ljetno razdoblje, dnevna temperatura će početkom novog tjedna biti i oko vrućih 30 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA MORU 

Na Jadranu sunčano, većinom i vedro. Bura će još u petak biti pojačana zatim će postupno slabjeti, sredinom dana i okrenuti na sjeverozapadnjak. Rast će i jutarnja i dnevna temperatura - idućih dana će maksimalna biti oko 30, a minimalna oko 20 stupnjeva pa su na Jadranu na redu tople noći i vrući dani.

VrijemePrognozaVrijeme Danas
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike